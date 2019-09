Faluszéli kukoricásban tanyázik a medvecsalád

Jól látható pusztítást végeztek a faluszéli kukoricásban a medvék. Amíg van táplálék, valószínűleg nem mozdulnak onnan • Fotó: Pinti Attila

Folyamatosan riadalmat keltenek a medvék Csíkpálfalva községben: a korábban számos kárt okozott fiatal példány mellett egy kétbocsos anyamedve is feltűnt Csíkdelne határában, a keddre virradóan pedig egy lakóház udvarára is bemerészkedtek.

Vigyázat, medve! – telefonon riasztották a csíkpálfalviakat a településre visszajáró nagyvad miatt Kétszer is riasztotta a csendőröket egy csíkpálfalvi férfi péntekre virradóan, miután a háza közelében újra felbukkant az utóbbi napokban a településen garázdálkodó medve. Mire a hatóságiak a helyszínre érkeztek, a nagyvad továbbállt. Közben a Ro-Alert rendszeren is figyelmeztették a falu lakóit.

A helybélieket – sőt még a csíkszeredaiakat is – a Ro-Alert rendszeren keresztül figyelmeztették a veszélyre, arra kérve őket, hogy ne közelítsék meg az érintett területet.

A medvecsalád végül a riadalmon kívül egyéb kárt nem okozott

– tudtuk meg Hadnagy Leheltől, a csíkpálfalvi területek ügykezelését végző Szilos Vadászegyesület vezetőjétől. Mint mondta, tudnak róla, hogy egy kétbocsos anyamedve közel egy hónapja a falu határában található kukoricásban tanyázik, eddig azonban nem fordult elő, hogy a lakóházak közé is bemerészkedjenek. A szakember szerint ez valószínűleg egy egyedi esetnek könyvelhető el, talán valami megijesztette a vadakat, azért vették az irányt a lakott terület felé. Meglátása szerint azonban

amíg találnak megfelelő mennyiségű élelmet a kukoricásban, továbbra is ott tartózkodnak,

ahogyan eddig is tették. A medvecsaládot nappal is látni az említett helyszínen, így a kukorica learatásáig várhatóan nem is hagyják el megszokott helyüket.