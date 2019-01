Falugyűlésen ismertették a jól hangzó csíkszenttamási elképzeléseket

Többfunkciós teret képzeltek el Csíkszenttamás központjában. Parknak, piacnak és parkolónak is lenne helye • Forrás: Csíkszenttamás önkormányzata

hiszen az épület az 1930-as években épült, ráfér a felújítás, elavult a villanyhálózata is. A kivitelezésére már megkötötték a szerződést a kivitelező céggel, a munkálatok idejére az önkormányzat pedig átköltözik a kultúrotthon épületébe. A polgármestertől ugyanakkor megtudtuk, hogy az önkormányzat épületének felújítását követően a kultúrotthont is rendbe teszik, többek között új nézőtéri székeket, színpadtechnikai felszereléseket és egyéb kellékeket vásárolnak. A tervezésre és kivitelezésre nemsokára elindítják a közbeszerzési eljárást. Ugyancsak ebben az évben szeretnék megvalósítani egy nyertes pályázatuk révén a helyi Bálint Vilmos Általános Iskola informatikatermének modernizálását, felszerelését.

Ennek a térnek a kialakításához az önkormányzat a műfüves sportpálya melletti 16 áras területet vásárolta meg. A beruházáshoz 650 ezer lejre volna szükségük, erre keresnek most finanszírozást. Továbbá szintén megszeretnék oldani több kisebb falurészen a közvilágítás felújítását, bővítését. Hosszú távú céljaik között szerepel továbbá a földgáz bevezetése is.

Korábbi megvalósítások

A vasárnapi falugyűlésen a tavalyi év megvalósításairól is beszámoltak. Többek között arról is beszéltek, hogy az önkormányzat megvásárolt egy 50 áras ipari területet, amelyet a helyi vállalkozók rendelkezésére bocsát, ugyanakkor az önkormányzat raktározási célokra is felhasználja. Mezei utak felújítása és a Vasút utca kopórétegének leterítése mellett modernizálták a közvilágítást, új honlapot hoztak létre, és bevezettek egy sms-küldő rendszert is. Ugyanakkor hozzáfogtak a földmérési és kataszteri feladatoknak, a telekkönyvezésnek is. Ezt idén is folytatják. A település adminisztratív területe 6770 hektár, eddig hozzávetőleg 500 hektárt mértek fel, telekkönyveztek.