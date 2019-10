Fáklyás felvonulás az úzvölgyi katonatemetőnél a román hadsereg napján

Újabb megemlékezést hirdettek az úzvölgyi katonatemetőbe a román hadsereg napjára, október 25-ére azok a szervezetek, amelyek az erőszakba torkollott június 6-ai román megemlékezést is szervezték.

Amint az Ortodox Testvériség (Frăția Ortodoxă) nevű egyesület Facebook-oldalán közölte: azért hívja Úzvölgyébe szimpatizánsait, hogy „erősítsék meg a román jelenlétet egy olyan térségben, ahol a magyar szélsőségesek a románoknak még csak a belépést sem engedélyezik, annak ellenére, hogy ezt az országot Romániának hívják”.

A másik szervező egyesület, A Nép Útja (Calea Neamului) közösségi oldalán azt közölte, hogy a megemlékezést bejelentették a dărmănești-i polgármesteri hivatalnál, és

a 17 órára meghirdetett rendezvényen 150 fáklyával fognak felvonulni a temetőben eltemetett román hősök emléke előtt tisztelegve.

A román védelmi minisztériumnak alárendelt Hősök Emléke Országos Hivatal (ONCE) június 12-én közzétett összegzésében tisztázta, hogy nem Úzvögyében temették el azokat a román katonákat, akiknek a sírját korábban ott feltételezték, és a Hargita és Bákó megye határán, vitatott területen fekvő temetőben a tárca szerint 11 román katona nyugszik. A magyar Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka július végén a Tusványoson szervezett pódiumbeszélgetésen olyan dokumentumokat mutatott be, amelyek tanúsítják, hogy a románnak tekintett katonák sem valamennyien románok. Közülük öten a magyar hadseregben szolgáltak, egy korábbi kutatás pedig további egy katonáról megállapította, hogy az orosz hadseregben szolgált – számol be az MTI.