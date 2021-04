Fakivágások a 138B jelzésű megyei út mentén: a biztonságos áramszolgáltatás és közlekedés érdekében dolgoznak

• Fotó: Erdély Bálint Előd

Simó Ferenc kifejtette, hogy középfeszültségű kábelek vannak elvezetve az út mentén, amelyektől meghatározott távolságra kell kivágni a fákat és bokrokat a balesetek elkerüléséért. A huzalokhoz érő fák miatt ugyanis rövidzárlat keletkezhet, ami a szolgáltatás leállását eredményezi. A tűzveszély is jelentős – magyarázta –, hiszen egy alkalommal éppen a kollégája szeme láttára hullott a földre egy, a kábeleket is érintő füstölgő falevél, amely könnyen meggyújthatta volna az avart, jelentős károkat okozva az erdőben.

A munka fontosságát ugyanakkor az is indokolja, hogy a nagyobb szélfúvásokkor már korábban is dőltek az útra fák akadályozva, vagy bizonyos időre megszüntetve a közlekedést.

Máshol is dolgoznak

Az említett okokból végeznek hasonló munkákat a Sikaszó felé vezető 138-as megyei út mentén is, a felkérés pedig szintén az áramszolgáltatótól, illetve a prefektusi hivataltól érkezett – fejtette ki lapunknak András Róbert, a zetelaki magánerdészet igazgatója. Arra is kitért, hogy hamarosan a Cekend-tető felé vezető 13A jelzésű országút mentén is ki fogják vágni a túlnőtt, elidősödő, veszélyesnek mondható fákat, hiszen ott is számos gond volt a szélsőséges időjárási viszonyok alkalmával. A munkálatok idején részleges vagy teljes útlezárásokra is kell számítani az említett szakaszon.