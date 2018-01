Ezt csinálták a Hargita megyei csendőrök 2017-ben

Több ezer akciója volt tavaly a Hargita Megyei Csendőr-felügyelőségnek. Fejlesztéseket terveznek az eredményesebb munkáért, ennek érdekében kommunikációs eszközöket szereznek be idén, valamint hatékonyabbá tennék bevetéseiket is. Fontos célkitűzésük, hogy az 1918-as gyulafehérvári román nemzetgyűlés jubileumi rendezvényeibe is bekapcsolódjanak.