Múlt, jelen, jövő. Mozgásban tart (2.)

Az előző írásunkban megismerhették a székelyudvarhelyi IMPAR történetét, jelenét és vízióit a felső vezetés szemszögéből. Most a beszerzési ágazatban dolgozókon van a sor, hogy elmondják: miért is jó IMPAR-osnak lenni. Az IMPAR több mint kétszáz beszállítóval áll kapcsolatban: Európa országain túl Távol-Keletről – többek között Indiából, Kínából, Koreából – és az Amerikai Egyesült Államokból vásárol termékeket klienskörének kiszolgálásához. A 11 000 típust meghaladó termékkör létét a beszerzési osztály biztosítja. Feladata széles körű, a cég kereskedelmi tevékenységének egyik tartópillére, amelynek néhány középvezetőjével beszélgettünk a tevékenység sajátosságairól.

Lukácsi László • Fotó: Beliczay László

– Lukácsi László: Úgy vélem, hogy a cégen belül tapasztalható fiatalos mentalitás és az emberekben található flexibilitás a kulcsa mindannak, hogy az IMPAR immár 30 éve meghatározó szereplője régiónk gazdasági életének. Hogyha pedig tartjuk a lépést a nagyvilági trendekkel, akkor meggyőződésem, hogy még legalább 30 évig hozzájárulunk Székelyföld és Erdély gazdasági életének megmozgatásához, amely nem mellékesen a cég új szlogenjével – EXCELLENCE IN MOTION – is nagyban összecseng.

– Lukácsi László: A termékportfóliót mindig a helyi piaci igényeknek megfelelően állítjuk össze, és erre keresünk beszállítót, de arra is van példa, hogy egy, a piacon még nem létező, innovatív terméket vezetünk be. A beszállítókkal szembeni elvárásaink közül talán a legfontosabb, hogy megismerjék a helyi piaci körülményeket és lehetőségeket. Románia rendszerint a lehetőségek országának tűnik egy külső szemlélőnek, viszont egy fejletlen, így erősen ár­orientált piacról beszélünk, a résztvevőket pedig rendszerint nehéz a fejlődés útjára terelni. Nehéz meggyőzni a viszonteladókat például, hogy nagyobb energiát fektessenek az ár/érték arányának népszerűsítésére; ők inkább a gyors kiszolgálásra törekednek, mintsem pontosan felmérjék a technikai igényeket és hosszú távú megoldást ajánljanak a klienseknek. Pedig a jövő ebben rejtőzik.

– Lukácsi László: A tulajdonképpeni feladatom a fogyasztói igények felmérése, valamint ezen információk alapján a termékek felkutatása és beszerzése. Ugyan ez egyszerűnek hangzik, mégis egy nagyon összetett folyamat, amely a termék teljes életciklusát magába foglalja: az árucikkek beazonosítása után kezdődik a gyártóval való tárgyalás és tervezés, valamint a közös célok meghatározása. Ezt követi a beszállítások megszervezése, a beárazás, később pedig a promoválás és értékesítés, de ide tartozik a termékek teljesítményének követése és az esetlegesen felmerülő minőségi problémák megoldása, illetve a különböző környezetvédelmi kötelezettségeknek és egyéb európai normáknak való megfelelés is. Talán a legnehezebb feladat az optimális készletszintek fenntartása. Attól függően, hogy honnan érkezik az áru, a megrendelés pillanatától akár 1–5 hónap is eltelik, amíg a szállítmány beérkezik és eladhatóvá válik. Ezt nagyban befolyásolja a helyi piac szezonalitása, a gyártónál esetlegesen felmerülő nyersanyagproblémák, de egyéb külső tényezők is, mint például a világjárvány okozta nehézségek.

– Gábor Árpád: A válasz nagyon egyszerű, ez egy folyamatosan prosperáló, megbízható, az alkalmazottainak biztonságot és fejlődési lehetőségeket nyújtó erős vállalkozás. Nagyon fontos nekem a pörgés és a folyamatos impulzusok, amiből itt nincs hiány. Az IMPAR sikerességét továbbra is a tapasztalt és profi cégvezetésben látom, így az elkövetkezendő harminc évben én is a céggel szeretnék együtt előre haladni.

– Gábor Árpád: Éves szinten több mint 4 millió darab terméket hozunk be különböző külföldi beszállítóktól, főként Ázsiából, Lengyelországból, de Magyarországról is, amelyeknek kb. 25 százaléka saját márkájú Carmax termék. Követjük a termékek mozgásait, megvizsgáljuk, melyek a top árucikkek, illetve mely termékeket kell újrapozicionálni vagy éppen kicserélni a piacon. Napjainkban az új autók már egyre felszereltebbek, és bizonyos kellékeket hivatalból beletesznek a gyártók, ezért nagy a kihívás a jövőt illetően, hogy a termékportfóliót az igényeknek megfelelően fejlesszük.

A fiatalok egy része külföldre költözik a magasabb fizetés és jobb megélhetés érdekében, de rengeteg erőt fektetnek a pénzkeresésbe, esetenként pedig nélkülözve élnek. Sokan elfelejtik, hogy honnan is jöttek, pedig talán jó lenne megpróbálni szülővárosukban megélhetőséget keresni és azt a mikrokörnyezetet fejleszteni, ahonnan jöttek. Közhelynek számít a kijelentés, de ebben az esetben is bebizonyosodott: „Mindenhol jó, de a legjobb otthon!” – véli Gábor Árpád, aki négy évnyi külföldi munka után feleségével elhatározta, hogy hazaköltözik szülővárosukba és itt építik fel jövőjüket.

Tudta, hogy az IMPAR által forgalmazott legnagyobb gumiabroncs közel három méter átmérőjű, súlya pedig eléri az egy tonnát is? Egyebek közt ekkora méretű és volumenű termékekért felel Kovács Attila, a székelyudvarhelyi vállalat technikai felelős szakembere.

– Székelyhon: Több mint 23 éve dolgozik az IMPAR kötelékében. Hogy néz ki a cégnél eltöltött pályafutása?

– Kovács Attila: 1998-ban, 29 évesen kerültem gépészmérnökként a céghez, így mondhatni, hogy eddigi pályafutásom és életem nagy részét az IMPAR-nál töltöttem el. Import-export felelősként kezdtem, 2000-től a cég bákói munkapontját vezettem, majd 2005-ben a cég átszervezését követően visszakerültem Udvarhelyre. A 2008-as gazdasági válság megtépázta ugyan a céget – főként a gumiabroncs-ágazatot –, de sikerült újragondolni és újraépíteni úgy, hogy ma már meghatározó szereplői vagyunk a romániai mezőgazdasági és ipari gumiabroncsok piacának. Ezt a státuszt annak is köszönhetjük, hogy a terméket nemcsak értékesítjük, hanem plusz szolgáltatást is nyújtunk: technikai tanácsadás mellett a gumiabroncs-követéssel is foglalkozunk.

– Székelyhon: Hogyan fogadják az ügyfelek a műszaki-technikai irányítást?

– Kovács Attila: Cégünk a kiválóságra való törekvésében megfogalmazta, hogy az értékesítés mellett szolgáltatást is nyújt a végfogyasztóknak. Forgalmazott termékeink között a legnagyobb ipari gumiabroncsok elérik a másfél tonnát, átmérőben megközelítik a három métert, értékben pedig a 8-10 ezer eurót. Ekkora értékre vigyázni kell, megfelelően kell használni, valamint folyamatosan ellenőrizni. Minden gumiabroncsnál nagyon fontos, hogy megfeleljen a felhasználási feltételeknek, szakszerűen legyen felszerelve és helyes nyomáson működtessék. Ez a mezőgazdasági és ipari abroncsoknál még fontosabb és összetettebb. A mezőgazdasági abroncsoknál a talajtömörítést kell csökkenteni, ezért alacsony nyomáson kell tartani őket; az ipari gumiabroncsoknál nagy erőket kell átadni és nagy súlyt kell szállítani, ilyen esetekben pedig nagyobb nyomás szükséges. Ezen a téren még sokat kell dolgoznunk, mert az ügyfelek egy részével nehéz elfogadtatni, hogy ezek a részletek őket segítik. Pedig fontos tudni, hogy hosszú távon költséget tudnak csökkenteni például már azzal is, hogy nem 8, hanem 10 bar nyomáson használják az abroncsokat. Az utóbbi években az üzletkötő-értékesítésben dolgozó kollégákat is időszakosan oktatom, hogy ne csak kereskedelmileg legyenek kapcsolatban a partnerekkel, hanem szakmai tanácsadást is tudjanak biztosítani a termék mellé. Az IMPAR így tud teljes körű szolgáltatásokat biztosítani a cég ügyfeleinek.

– Székelyhon: Hogyan lehet kommunikálni a piaccal a termék ár/minőség arányát tekintve?

– Kovács Attila: Természetesen a vásárlóval szemben kötelességünk, hogy a termékek minőségéről mi magunk is meggyőződjünk és konkrét mérési adatokkal tudjuk alátámasztani azt, ami mellé minőségi szolgáltatásokat építünk. A gumik esetében a mérési módszereink a legegyszerűbbtől (pl. a guminyomás és munkaóraszám rögzítésétől) a legmodernebbig (ilyen a GPS- és videokamera-technológiával rögzített, feketedobozból kinyert telemetrikai adatok elemzése) terjednek. Utóbbit bányászatban használjuk, ahol nagyon fontos, hogy az adott munkakörülményekhez megfelelő gumiösszetételt és profilt ajánljunk ügyfeleinknek. Ezen felül olyan megoldásokat vezettünk be a piacra, amelyekkel a vállalkozások hatékonyságukat is tudják növelni. Például a gumiabroncsokkal kombinálva komplett kerékszetteket is kínálunk a gazdáknak, amelyekkel a traktorok használati sokoldalúságát növelhetik. A keskeny kerekek segítségével a traktor úgy dolgozhat a sorok között, hogy a lehető legkevesebb kárt okozza a termésben. Dupla vagy tripla kerekekkel növelhető a traktorok vonóereje, így csökken a mezőgazdasági területek előkészítéséhez szükséges „túrák” száma, ami az üzemanyag-takarékosság mellett a talajtömörítést is lényegesen csökkenti. Különleges esetekre olyan kerékmegoldásokat is kínálunk, amelyek megváltoztatják a gép nyomtávját, de akár hasmagasságát is.

– Székelyhon: Ennyi év távlátából még egy fontos kérdés. Miért az IMPAR?

– Kovács Attila: Véleményem szerint Székelyudvarhely és a régió szintjén egy dinamikusan fejlődő, elismert cég vagyunk, amit mind a mai napig büszkeséggel mesélek, bármerre is járok. Az IMPAR-nál a munkám hosszú távú célját az ügyfelek minőség iránti gondolkodásmódjának megváltoztatásában látom. És bár ez nem egyszerű feladat – már csak azért sem, mert sokan inkább a gyors és olcsó megoldásokat választják –, hiszek benne, hogy kitartó munkával sikerülhet.

