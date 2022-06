Ezer lejre csökkent az újszülötti támogatás Marosvásárhelyen, de mindenki megkaphatja

Ezt többen is támadták, diszkriminatívnak nevezve a kritériumokat

Azt a kritériumot is elfogadhatatlannak tartották, hogy marosvásárhelyi szülészeten kell megszületnie a kicsinek annak érdekében, hogy a szülei megkaphassák a támogatást.

Ha éppen nem tartózkodik a városban a szüléskor az anya, és más településen, vagy útközben születik meg a baba, akkor is megilleti a támogatás. Most ezen is változtattunk