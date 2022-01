Ingyenes tesztelés a háziorvosi rendelőkben

A háziorvosi rendelőkben is végezhetnek már a páciensek számára ingyenes koronavírus-teszteket, az egészségbiztosítással nem rendelkezők is élhetnek a lehetőséggel. Hargita megyében a rendelőknek több mint a felében lehet rövidesen antigéntesztre jelentkezni. Akinek az orvosa nem végez ilyen szolgáltatást, az más háziorvosnál is jelentkezhet tesztre.

A Covid-tüneteket tapasztaló páciensek ingyenes antigéntesztre jelentkezhetnek a háziorvosi rendelőkben. Képünk illusztráció • Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Elfogadta a kormány azt a sürgősségi rendeletet, amelynek értelmében a háziorvosok a koronavírus elleni oltások beadása mellett Covid-teszteket is végezhetnek rendelőikben, illetve utóbbinak a finanszírozását is szabályozták az egészségügyi minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási pénztár által a napokban elfogadott közös rendeletben.

Eddig a családorvosok olthattak, figyelemmel követhették a koronavírusos betegek állapotát, de mostantól már teszteket is végezhetnek. Az erre vonatkozó szerződések és szerződésmellékletek aláírása már folyamatban van

– tájékoztatta lapunkat Duda Tihamér. A Hargita megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója elmondta, hogy

a háziorvosok tesztenként 50 lejes finanszírozást kapnak majd és ebben benne van minden költség, tehát ők kell megvásárolják a teszteket és a szükséges védőfelszerelést is.

Az egészségbiztosítási pénztár már megkapta ennek a szolgáltatásnak a finanszírozására a célirányos összeget. A páciensek számára a teszt ingyenes, amennyiben a koronavírus tünetei jelentkeznek náluk. Arról, hogy milyen feltételeknek kell megfeleljenek, az Országos Közegészségügyi Intézet vonatkozó módszertana rendelkezik, de

a fertőzésgyanús személyek nem kell keresgéljék a szabályozást, a háziorvos eldönti, hogy indokolt-e esetükben elvégezni a tesztet.

Az elvégzett antigéntesztek eredményeit a Corona Formsba is bevezetik az orvosok, a szolgáltatás finanszírozását is ez alapján végzi az egészségbiztosítási pénztár.

Nem csak biztosítottaknak

A háziorvosok azokat is tesztelhetik, akik nem szerepelnek a pácienslistájukon, tehát

azok, akiknek a háziorvosa nem végez ilyen szolgáltatást, elmehetnek más rendelőbe is, illetve a háziorvosi ügyeleti központokba is.

Duda Tihamér ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az egészségbiztosítással nem rendelkezők is jogosultak az ingyenes tesztre, amelynek az elvégzéséhez az egészségügyi kártyára sincs szükség. Egyelőre a háziorvosokkal van folyamatban a szerződéskötés, azt követően pedig a rendelőközpontokkal is megkötik a megállapodást, így azokban is lehet majd tesztre jelentkezni – tájékoztatott duda Tihamér.

A tesztek száma nem korlátozott, az egyetlen feltétel az, hogy egy páciens esetében legalább 48 órának el kell telnie két ingyenes vizsgálat között.

Hargita megyében a 128 háziorvosi rendelő közül 77-ből jelezték a megyei egészségbiztosítási pénztárnál, hogy részt vennének az ingyenes tesztelésben, azaz végeznének ilyen szolgáltatást. Az érintett háziorvosok listáját kiközlik az egészségbiztosítási pénztár honlapján is, ezt a főoldalon az „Oltás/Tesztelés Covid-19” (Vaccinare/Testare COVID-19) menüpont alatt lehet majd megtekinteni. Itt egyelőre még csak annak a 43 háziorvosi rendelőnek az elérhetősége szerepel, amelyekben beadatható a koronavírus elleni védőoltás.