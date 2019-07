Ezen a héten csak Csíkszeredában lehet vért adni

Képünk illusztráció • Fotó: 123RF

Ahogyan az általában nyaranta lenni szokott, ezúttal is lecsökkent a véradók száma, ezért több vértípusból is a szükséges mennyiségnél kevesebbel rendelkezik a Hargita Megyei Vérközpont.

Az intézmény vezetője, Kopacz Ildikó arról tájékoztatott, hogy RH-negatív vértípusokból rendelkezik a legkisebb készlettel a megyei vérközpont,

leginkább a 0-negatív típusúból van hiány,

ezért abból gyűjtenének többet, ám mivel lecsökkent a véradók száma, más vércsoporttal rendelkező véradókat is várnak.

Ezen a héten azonban csak a megyei vérközpont csíkszeredai székhelyén lehet vért adni, a személyzethiány és a nyári szabadságolások miatt az intézmény alkalmazottai nem tudnak terepre menni,

így kedden a székelyudvarhelyi kórház transzfúziós részlegén, szerdán pedig a gyergyószentmiklósi régi poliklinika épületében marad el a vérbegyűjtés – tudtuk meg a megyei vérközpont vezetőjétől.

Hasonló okokból Gyergyószentmiklóson augusztus 7-én, szerdán sem fogadják a véradókat, Székelyudvarhelyen viszont kedden, augusztus 6-án már lehet majd vért adni. A vérközpont csíkszeredai székhelyén naponta 8 órától fogadják a véradókat.

Vért a 18–55 év közötti, legalább 60 kilogrammos testsúllyal rendelkező felnőttek adhatnak, akik nem nyilvántartott betegek. Fontos tudni, hogy ha a potenciális véradó műtéten esett át, legalább hat hónapnak kell eltelnie, amíg vért adhat, és hasonló a helyzet a tetoválások esetében is. Ha valaki fogászati kezelésre szorult, a beavatkozás jellegétől függően 1–3 hónapot kell várnia, hogy elmehessen véradásra. Mivel Romániában már előfordul a nyugat-nílusi lázként ismert, szúnyogok által terjesztett betegség, amelynek vírusa agyvelő-, illetve agyhártyagyulladást okozhat, azok, akik olyan térségekben jártak, ahol volt már ilyen megbetegedés, csak hazatérésük után egy hónappal adhatnak vért. Fontos még tudni, hogy a véradók nem fogyaszthatnak alkoholt a véradást megelőző 24–48 órában. Kávét viszont – mint azt korábban a megyei vérközpont vezetője elmondta – a véradás napján is ihatnak, akár cukorral is, és ehetnek is egy keveset, például egy kiflit, perecet, vagy akár egy szelet mézes kenyeret.