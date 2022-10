Ezeket a filmeket vetítik a gyergyószentmiklósi Filmtettfeszten

A Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ is évek óta bekapcsolódik az erdélyi Filmtettfeszt rendezvényeibe. Idén október 15-én két filmet vetítenek, a gyermekeknek és a felnőtteknek is kikapcsolódási lehetőséget nyújtva.

Idén már a 22. kiadásához érkezett a Filmtettfeszt. Gyergyószentmiklóson két filmet tekinthetnek meg az érdeklődők. „A kuflik és az akármi című animációs filmet már egészen kisgyermekeknek ajánljuk, de a felnőtteknek is kiváló szórakozás, hiszen megtudhatjuk, miért bánjunk csínján a szőrbogyókkal, mit tegyünk, ha elfurcsul az árnyékunk, hogy néz ki egy vadonatúj évszak, mire használható az odavissza-gumó, no és legfőképpen: hogy mi is az az Akármi!” – ismertette Fórika Sebestyén, a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ igazgatója. A gyerekeknek szóló film vetítése október 15-én 17 órától lesz a Salamon Ernő Gimnázium dísztermében.

A felnőttek Szabó Attila új dokumentumfilmjét nézhetik meg, ami a Méregzöld mesék folytatása. „Az Erdők nélkül nincs Erdély fajsúlyos és aktuális kérdéseket boncolgat, felhívja a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a környezetünk megóvása” – részletezte az intézmény vezetője. A film alkotói bejárják a legsúlyosabban érintett területeket, felkeresnek kisemmizett erdőgazdákat és meggyilkolt áldozatok hozzátartozóit, ugyanakkor megkísérlik feltérképezni a téma jogi és politikai vonatkozásait is. A filmet október 15-én 19 órától vetítik a Salamon Ernő Gimnázium dísztermében.