Ezekért a filmekért (is) mehetünk a hétvégén moziba

Igazi Kánaán van most a filmrajongóknak, hiszen a hétvégén zajlik több erdélyi városban is a Filmtettfeszt – Erdélyi Magyar Filmszemle, de most jelent meg a Joker következő része, illetve az 1989-es forradalom előtti napokban játszódó, a velencei filmfesztiválon díjazott román játékfilm is nézhető jelenleg a mozikban. Az általunk megnézésre ajánlott filmeket gyűjtöttük egy helyre.

Tamás Attila 2024. október 04., 12:472024. október 04., 12:47 2024. október 04., 13:552024. október 04., 13:55

Filmtett: korábban írtuk Számos erdélyi városban mozizhatunk a következő napokban Kezdődik a 24. Filmtettfeszt, érdemes szemfülesnek lenni, hiszen több erdélyi városba hoznak el friss magyar nagyjátékfilmeket, nemzetközi díjakat elnyert rövidfilmeket, amelyek többségét idén is ingyenesen vetítik. Fekete pont – rendező: Szimler Bálint Ájuldozó gyerekek és végeláthatatlan beszédek az ünnepélyes tanévnyitón. Finomfőzelék és hipós felmosóvíz jellegzetes szaga a menzán. A Berlinből hazaköltözött tízéves Palkó (Paul Mátis) csodálkozva szemléli egy átlagos magyar iskola mindennapjait. Egyedül Juci néni (Mészöly Anna), a pályakezdő tanárnő érti őt meg igazán, aki szintén elszenvedője a házmester-kultúrában megragadt intézményi rendszernek – olvasható a Locarnói filmfesztiválon a háromból két díjat is elnyert független alkotás szinopszisában. Hirdetés

Szimler Bálint rendező a Filmmakers of the Present különdíjban részesült, míg Mészöly Anna a legjobb színésznőnek járó elismerést kapta. Az alkotást az Arany Leopárd fődíjra is jelölték.

A Rév Marcell (Eufória, A feleségem története, Malcolm és Marie) által fényképezett alkotás a kritikusok szerint földbe döngöli a nézőt és egy nagyon hiteles képet mutat be a magyar oktatási rendszerről, ezért úgy gondoljuk, hogy kihagyhatatlan alkotás, amit a hétvégén több városban a Filmtettfeszt programjában is helyet kapott, így többek közt Csíkszeredában vasárnap, 16 órától, a Csíki Moziban is meg lehet nézni.

• Videó: Mozinet

Lefkovicsék gyászolnak – rendező: Breier Ádám Lefkovics Tamás, a nagyszívű, de konok bokszedző (Bezerédi Zoltán) viszonya annyira megromlott a fiával, Ivánnal (Szabó Kimmel Tamás), hogy évek óta nem beszélnek egymással. Iván Izraelbe menekült az apjával való konfliktus elől, ortodox zsidóként ott él és alapított családot, Budapestről csak az édesanyjával (Máhr Ágnes) tartja a kapcsolatot. Az anyuka váratlan halálakor Iván a hatéves kisfiával (Leo Gagel) hazatér, hogy a zsidó hagyományoknak megfelelően egyhetes gyászt, shivát üljenek a szülői házban. A két férfin keresztül két világ feszül egymásnak, aminek a tétje a család egyesülése – áll az alkotás szinopszisában. Breier Ádám a Nemzeti Filmintézet Inkubátor Programjában készült első nagyjátékfilmje, a Lefkovicsék gyászolnak

sok humorral beszél a generációs különbségekről, és legfőképpen arról: sosem késő megbocsátani.

A keserédes dramedy meghívást kapott az amerikai Palm Springs Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjába – olvasható az alkotástól a Magyar Nemzeti Filmintézet a weboldalán.

• Videó: Nemzeti Filmintézet

Nyersanyag – rendező: Boross Martin Milyen következményei vannak, amikor kívülállók érkeznek egy zárt közösségbe, ahol ráadásul az elnyomás is hangsúlyosan jelen van? – többek között ezt a témát járja körül Boross Martin első nagyjátékfilmje, amit szintén több helyszínen is vetítenek a hétvégén a Filmtettfeszt részeként. Filmes csapat érkezik egy távoli faluba, hogy a helyi fiataloknak közösségépítő, művészeti szakkört tartsanak. A filmrendező és társai hamar elnyerik az ott élők bizalmát. Közelebb kerülve hozzájuk felismerik, hogy a faluban félelmetes méreteket ölt az elnyomás. A szálak a települést vezető polgármesterhez vezetnek, aki a legfőbb megélhetést biztosító uborkafarmot is igazgatja.

Amikor a filmesek megtudják, hogy a vezető visszaél a hatalmával, a rendező úgy dönt, hogy leleplező dokumentumfilmet forgat róla. Jó szándékú missziója súlyos következményekkel jár.

Nagy nyilvánosságot kapott filmjével éket ver a falu ártatlan lakói közé és mindenkit veszélybe sodor – olvasható az alkotás szinopszisában.

• Videó: Vertigo Média

1968 - Egy szerelem rekonstrukciója – rendező: Nagy Anikó Mária 1968-ban egy magyar egyetemista fiú, Tóth Miklós (Mészáros Martin) beleszeret egy angol lányba, Alexandra Parmenterbe (Barta Ágnes). Szerelmüket a történelem szétszakítja, mély érzelmi kapcsolatuk egy fordulatos és titkokkal terhelt történetté válik. A két idősíkon játszódó alkotásban az immár 76 éves Tóth Miklóssal eredünk a fél évszázaddal ezelőtti rejtély nyomába, és lélegzet-visszafojtva figyeljük, ahogy a szálak napjainkig húzódnak – erről szól Nagy Anikó Mária és Lukácsy György dokumentumfilmje, amiben az állambiztonságiak által lehetővé tett és megfigyelt románcot szálazzák vissza, hogy akkor ez tulajdonképpen igaz szerelem volt-e, vagy egy nagy összeesküvés.

• Videó: 1968 - Egy szerelem rekonstrukciója

Szolgának születtek – rendező: Moharos Attila Egy olyan film, ami nálunk és „rólunk” készült. Moharos Attila dokumentumfilmje a Fülöp testvérek történetét dolgozza fel a székelyföldi Sóvidéken. „A történet 1999-ben kezdődik, amikor Leventének és Csabának a gyermekcselédek szolgasorsa jut. Szüleik alkoholisták voltak, és hét testvérüket árvaházba adták, ők viszont „szabadok” lettek a gazdájuk házánál. Moharos Attila balladai tömörségű filmje 25 év küzdelmét és álmait meséli el Levente, majd később testvére, Csaba sorsán keresztül. A Szolgának születtek Sóvidéken játszódik, de történhetne bárhol a világon. A küzdésről, a reményről és a hitről szól, olyan fiatalok példáján keresztül, akiknek a sorsa hiába reményteljes, mégis folyton a bukással fenyeget – olvasható a film összefoglalójában.

Fotó: Szolgának születtek

Mesterjátszma – rendező: Tóth Barnabás A 2019-ben megjelent, Oscar-shortlistre is felkerült Akik maradtak után új nagyjátékfilmmel jelentkezett 2023-ban Tóth Barnabás rendező, aki ezúttal egy történelmi hátterű, fikciós thrillert készített. Mint a film szinopszisából kiderül,

az 1956-os orosz invázió idején játszódó történetben Márta és István az utolsó menekültvonattal próbálja elhagyni az országot.

A fiatal pár mellett az egyház ereklyéi is a határ felé tartanak, melynek útját B-ből, a katolikus papból a hatalom emberei kínzással próbálják kiszedni. A szereplők történetei a vonaton egy mindent eldöntő sakkjátszma során keresztezik egymást, melyen már nemcsak a kincsek sorsa, de a szerelmesek élete is a tét. Az alkotásban olyan ismert színészeket láthatunk, mint Mácsai Pál, Hajduk Károly, Váradi Gergely, Szirtes Ági, de Péterfy Bori énekes is szerepet kapott a filmben, ugyanakkor Bereményi Géza írót is láthatjuk egy pánikoló utas szerepében.

• Videó: Nemzeti Filmintézet

A mozik műsorán futó filmek: Anul Nou care n-a fost – rendező: Bogdan Mureșanu Első nagyjátékfilmes bemutatkozása ez a film Bogdan Mureșanu, aki a korábbi, Cadoul de Crăciun rövidfilmjét fejlesztette tovább egész estés produkcióvá. A decemberi forradalom előtti napokban játszódó történet egy fekete komédia, amelyben különböző sorsok élethelyzetek kibontakozásának vagyunk tanúi a román kommunizmus végnapjaiban. Az alkotás a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon mutatkozott be, a film operatőrét, a csíkszeredai Bíró Borókát pedig rangos díjjal jutalmazták:

míg a film az Orizzonti-szekció fődíjasa lett, addig az operatőr a Valentina Pedicini-különdíjat kapta meg, amelyet 40 év alatti fiatal alkotóknak ítélnek oda, Bíró Boróka pedig az első operatőr, aki megkapta ezt a díjat.

A több mint két órás alkotás visszaröpít bennünket 1989-be, ám a hétköznapi szereplők mit sem sejtenek abból, hogy milyen történelmi léptékű eseményeknek lesznek hamarosan a részesei, így a kommunizmus fojtogató légkörében próbálnak túlélni: van aki emigrálni próbál, másnak „hazafias kötelessége” adódik, Bogdan Mureșanu korábbi rövidfilmjének szereplői életét pedig egy, a Mikulásnak írt, őszinte levél forgatja fel. Ez a film rendkívül hitelesen mutatja be, hogy milyen volt a múlt rendszer, az új generációk számára is, akik már nem éltek benne. Akinek lehetősége van rá, mindenképp menjen el a moziba érte, mert garantáltan egyedi élményben lesz része.

• Videó: Cineforum.ro

Joker: Kétszemélyes téboly (Joker: Folie à Deux) – rendező: Todd Phillips Amilyen elemi erejű mozi volt az első rész, épp olyan fölöslegesnek tűnik a folytatás, amit tűkön ülve vár a fél világ. Mint korábban kiderült, a rendező jukebox musicalként gondolta tovább a Joaquin Phoenix által megformált Artur Fleck (Joker) történetét, ugyanakkor behozta mellé a nagy szerelmét, Harley Queen-t, akit ebben a különutas DC-filmben nem más, mint az elmúlt években a színészettel egyre többet kacérkodó Lady Gaga formál meg. A Velencei Filmfesztiválon bemutatkozó filmről többnyire negatívan nyilvánultak meg a kritikusok, a héten moziba érkező, rég várt folytatásról pedig immár mi is eldönthetjük, hogy érdemes volt-e elkészíteni, vagy jobb lett volna Joker átütő történetét egyszeri és megismételhetetlen filmélményként békén, vagyis folytatás nélkül hagyni.