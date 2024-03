Ez ám a fejtörő: úgy szervezni programokat egy héten át, hogy azok ne kerüljenek pénzbe

Minden tanintézménynek kötelessége megszervezni az iskola másként és a zöld hetet, azonban ezekre a programokra nem kérhetnek pénzt a pedagógusok a szülőktől, gyerekektől sem a szállításra, sem pedig belépőjegyek árára, bárhová is vinnék a gyerekeket. De akkor honnan legyen pénz?

Tavaly őszig a törvényben nem tértek ki az iskolán kívüli programok anyagi vonzatára, pedig sok programot – szállítás, jegyárak stb. – nem lehet teljesen költségmentesen megszervezni. Azóta belefoglalták a jogszabályba a programok költségeire vonatkozó szabályt is: az iskola nem kérhet a szülőktől pénzt a programok lebonyolítására, és törekednie kell arra, hogy költségek nélküli programokat szervezzenek a gyerekek számára.

Korábban a közvitára bocsátott eredeti tervezetben az állt, hogy egyáltalán nem engedélyezettek azok a helységen kívüli kirándulások, amelyek költségekkel járnak, és amelyekhez az oktatási intézmény nem jelölt meg finanszírozási forrásokat. A módosított oktatási törvény 6. cikkelyének első bekezdésében az áll, hogy az Iskola másként program tevékenységeit a tanulókkal, más tanárokkal, szülőkkel, intézmények, hatóságok, vállalatok vagy helyi nem kormányzati szervezetek képviselőivel partnerségben kell megtervezni és végrehajtani, figyelembe véve az oktatási intézményben rendelkezésre álló erőforrásokat, beleértve a pénzügyi forrásokat is. Ugyancsak bekerült az is, hogy

Az erdőszentgyörgyi Szent György Iskolaközpontban már lejárt a Zöld hét, hátra van még az Iskola másként hét, amelynek a programjai most kezdenek körvonalazódni – számolt be megkeresésünkre György Enikő iskolaigazgató.

Minden osztálynak van szülői bizottsága, de van az iskolában egy Zöld fény nevű egyesület is, amely iskolaszintű. Az Iskola másként időszakban nem szervezhet a gyerekeknek programot, mert az iskola szervez nekik akkor. De egy részét a programoknak az egyesület révén lehet fizetni, egy másik részét egy olyan országos programon keresztül, amelyben benne van az iskola is, és belefoglaltunk kirándulásokat is a projektbe, amelyeket igyekszünk erre a hétre tenni