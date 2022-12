Évtizedes álom válhat valóra: kiépülhet a villanyhálózat a Bucsinon

Több évtizede várják a gyergyóalfalviak, hogy a községhez tartozó turisztikai zónákban is kiépüljön a villanyhálózat. Úgy tűnik, hogy 2023-ban végre elindulhat ennek a megvalósítása, ezzel pedig több mint 100 nyaraló, panzió és sípálya esetében kaphat új lendületet a további fejlődés.

Legalább harminc éve várják az emberek, hogy az infrastruktúra kiépüljön a község turisztikai övezeteiben is. Nagyon körülményes volt ezt elérni, sokáig húzódott, és eddig ez nem tudott megvalósulni. Most, sok nehézség árán, de elindult ez a folyamat: aláírtuk a társulási szerződést az Electrica-val. A jövőben el tudjuk készíteni a műszaki terveket és elindulhat a kivitelezés is