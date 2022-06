Évről évre nő az örökbefogadási kedv Hargita megyében

Egy gyermek egészséges fejlődéséhez stabil családi környezet szükséges, ezért is bátorít örökbefogadásra minden érdeklődőt a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság. A megyében egyébként megugrott az örökbefogadási kedv az elmúlt időszakban.

Az örökbefogadási kedv növekedésének több oka is van Elekes Zoltán, a Hargita Megye Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság vezetője szerint.

Fontos szempont a leegyszerűsített eljárás, de emellett az is sokat számít szerinte, hogy mivel egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel, elterjedtebbé, és ezáltal elfogadottabbá válik, a jó példák láttán pedig mások is belevágnak.

„Azért is szervezzük a hasonló kampányokat, hogy minél több emberhez eljusson a híre annak, hogy ez egy járható út. Mindenképpen hasznos az, ha beszélünk róla, ez a számokon is meglátszik. Tavaly volt egy nagy ugrás az örökbefogadott gyermekek számában, és úgy néz ki, idén ezt is túlszárnyaljuk” – emelte ki Elekes. Hozzátette: