Évi száz eurót is meg lehet spórolni a székelyföldi diákigazolvánnyal (x)

De a Vibe fesztiválra is van kedvezmény a kártyatulajdonosoknak, Brassóban, Kolozsváron a Cinema City-ben ugyanúgy tudják érvényesíteni, mint Budapesten vagy Szegeden, és a partnerlista folyamatosan bővül, hiszen a vállalkozók is látják, megéri, hiszen hozzájuk csatornázzuk a fiatalokat. Alapvetően ha egy diák rendszeres kultúrafogyasztó, évente mintegy száz eurót tud megtakarítani azzal, hogy van diákigazolványa.

Kik és milyen módon igényelhetik az igazolványt?

Az igazolványt a www.diakigazolvany.ro honlapunkon lehet igényelni, a székelyföldi városokban a partnerirodáknál átvehető, a kisebb településekre postázzuk. Egyediek vagyunk abban Romániában, hogy 6 éves kortól 35 éves korig bárki kérheti a kártyát, aki Székelyföldön tanul. Tehát

amint a gyerek beiratkozik az előkészítő osztályba, a szülei már igényelhetik számára a kártyát, sok kisdiáknak ez az első fényképes azonosító okmánya, aminek külföldön is nagy hasznát veszi.

A felső korhatár abban az esetben érvényes, ha valaki doktori tanulmányokat folytat, Marosvásárhelyen erre is van példa. Az a cél, hogy a székelyföldi oktatást erősítsük, minden térségben levő iskolával együttműködünk, és az egyetemi szférával is folyamatosan zajlanak a tárgyalások. Nemcsak azok kérhetik, akik Székelyföldön születtek, hiszen Marosvásárhelyen volt rá példa, hogy brazil vagy szlovák állampolgár igényelte. Bővítettük a kört, partnerszerződést kötöttünk a Kolozsváron működő A kártyával, aminek a lényege, hogy kölcsönösen mi és a partnereink is elfogadjuk egymás kártyáit. Ezzel tulajdonképpen kiléptünk Székelyföldről. A lényeg, hogy azoknak szól, akik Székelyföldön tanulnak, de nem csak itt lehet használni. Mi ennek a régiónak akartunk nyitni, mert korábban nem volt a térségben hasonló kedvezmény, miközben Kolozsváron legalább ötféle diákkártya van, Temesváron is működik a rendszer, és Bukarestben is próbálkoznak.

Csak a magyar diákokat szólítják meg?

Nem.

A regisztrált kártyatulajdonosok mintegy tíz százaléka román nemzetiségű.

Ha egy román diáknak van egy igazolványa, amelyen rajta van Székelyföld térképe, három nyelven írja rajta, hogy Székelyföld, és ezzel ő kedvezményekhez jut, akkor ő ehhez pozitívumokat társít. Ők is, mi is szeretjük a szülőföldünket, mi ezt a térséget népszerűsítjük. Székelyföldön a statisztikák szerint legalább százezer diák tanul, aki nekünk a célközönségünk. Ennek kis hányada regisztrált kártyatulajdonos. Mindenkit nem tudunk megszólítani, a nyitottság részünkről megvan, azokat a fiatalokat próbáljuk segíteni, akik érdeklődők, kíváncsiak a világra, és többet akarnak annál, mint amit az oktatási rendszer magától kínál. Két regisztrációs dömping szokott lenni, egyik ősszel, amikor az egy évre kiadott kártya érvényessége lejár, a másik tavasszal, amikor tervezik már a nyaralást, és látják, hogy a külföldi kulturális, utazási, turisztikai vállalatoknál élni tudnak a kártya biztosította kedvezményekkel. Ebből is látszik, hogy a fiatalok megértették a felhasználás lényegét.

Más szolgáltatásokat is nyújt a Sic Card?

Amikor a diákok regisztrálnak, feljogosítanak minket arra, hogy elektronikus postán küldjünk nekik oktatási jellegű tájékoztató leveleket versenyekről, pályázati lehetőségekről. Ez nem azt jelenti, hogy teletömjük a postaládájukat e-mailekkel, évente legtöbb tíz közérdekű tájékoztatót küldünk. Ennek köszönhetően sokan kijutottak versenyekre, táborokba a vidéki tanintézetekből is, másként ezekről nem szereztek volna tudomást. Tavaly elkezdtük a Karrier Napok szervezését Sepsiszentgyörgyön, idén Csíkszeredában is megrendezzük. Ennek a lényege, hogy szakemberek mutatják be a különböző szakmákat, a diákok regisztrálnak, eljönnek a találkozókra, kérdezhetnek. Nem csak azt mondjuk el, hogy mit fog tanulni az egyetemen, hanem hogy miként telik egy vállalkozó, egy orvos, egy jogász vagy egy színész munkanapja. Olyan információkat kapnak, amiket nem lehet elolvasni az egyetemi tájékoztatóban. Tavaly Sepsiszentgyörgyön több mint 400 diák vett részt, és jók voltak a visszajelzések. Ezen eseményekre is megkönnyíti a diákigazolvány a regisztrációt.

