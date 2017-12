Évértékelő falugyűlésen számoltak be a mozgalmas esztendőről

Mozgalmas év áll a csíkdánfalvi önkormányzat mögött, munkás esztendő előtte – derült ki a szombaton tartott falugyűlésen, ahol egyebek mellett a megvalósított és tervezett beruházásaikról is beszámolt a polgármester.

• Fotó: Csíkdánfalva önkormányzata

Az önkormányzat az elmúlt időszakban kifejtett tevékenységéről számolt be a dánfalviaknak szombaton délelőtt a polgármester. A kultúrotthonban tartott évértékelő falugyűlésen Bőjte Csongor Ernő elsőként a faluközösségnek mondott köszönetet a különböző beruházások kivitelezése alatt mutatott türelmükért, együttműködésükért, ahogyan az iskolával, egyházzal és közbirtokossággal való közös munkát is méltatta. Majd kiemelte a helyi civil szervezetek – ifjúsági egyesület, nyugdíjasklub, vonós- és fúvószenekar, egyházi- és egyházi ifjúsági kórus, önkéntes tűzoltók – közösségben kifejtett munkájának fontosságát is.

Ezt követően az önkormányzat megvalósításait és további terveit ismertette a községvezető. Az idén befejezett munkálataik közt volt

községi utaik aszfaltozása

tűzoltóautó beszerzése

az Erzsébet park felújítása

járdaépítés.

Továbbá zajlanak az egyre konkrétabb egyeztetések a volt kerámiagyártó üzem és szövöde épületeinek megvásárlásáról.

Az Országos Vidékfejlesztési Program (PNDR) keretében nyert pályázataikból megvalósulhat az óvoda belső felújítása (LEADER-es) – ennek értéke 225 ezer lej; az iskola feljavítása és tangazdaság létesítése – értéke 2,3 millió lej. Továbbá az említett program egyik kiírására

az önkormányzat benyújtotta pályázatát a kultúrotthon belső tatarozására

– ez még elbírálás alatt van. A Dánfalva-Karcfalva-Szenttamás Fejlesztési Társulás (ADI DKSZ) községi utak feljavítását célzó nyertes pályázata révén pedig további 5 kilométernyi dánfalvi útszakaszt újíthatnak fel.

Az önkormányzat által az Országos Helyi Fejlesztés Program kiírásaira (PNDL) benyújtott pályázataikkal kapcsolatban a lakosság megtudhatta, hogy azok által

korszerűsítenék a helyi 1–8. osztályos iskola épületét 3,7 millió lejből

megoldanák a polgármesteri hivatal épületének belső felújítását 1,1 millió lejből

tűzoltószertárt építenének mintegy 700 ezer lejből

Olt-híd készülhet 1,2 millió lejből

kiviteleznék egy útszakasz támfalazását kétmillió lejből.

Az említett társulással pedig e program keretében községi utakat újítanának fel és korszerűsítenék a közvilágítást – részletezte a polgármester. Ismertette továbbá a készülő általános rendezési terv (PUG) újdonságait, egyebek mellett, hogy

hatvan hektárral növelnék a beépíthető területek méretét,

illetve visszaszorítanák a kirívó építészeti szokásokat, ahogyan a házak tájba nem illő külső színezését is. A falugyűlést követően a helyi közbirtokosság tartotta meg tagsága számára az éves beszámolóját.