Évadzáró előadásra készül a Hóvirág Néptáncegyüttes

Évadzáró fellépésre készül a gyergyószentmiklósi Hóvirág Néptáncegyüttes, amelynél nyolcvan gyermek tanul táncolni. Szombaton és vasárnap a Négy aranyalma című előadáson mutatják be mindazt, amit elsajátítottak az elmúlt – számukra sem könnyű – időszakban.

Képünk illusztráció • Fotó: Erdély Bálint Előd

Nagy kiesést jelentett a néptáncot tanulók számára is a koronavírus-világjárvány, hiszen sokáig nem volt engedélyezett, hogy próbákra járjanak. Ezt a felemás, nagyon rövidre sikerült évadot azonban a nyári vakáció közeledtével egy előadással zárják le. „A járvány miatt tavaly nem tudtunk dolgozni a gyermekekkel, csak idén január végén kezdődhetett el az oktatás. Most egy rövid műsorral készülünk elsősorban a szülőknek, hozzátartozóknak, de az érdeklődő nagyközönségnek is, hogy megmutassuk, él a néptánc Gyergyószentmiklóson” – hangsúlyozta Szász Ferenc Gyula, a Hóvirág Néptáncegyüttes vezetője.

Két előadást tartanak

A néptáncegyüttesben jelenleg négy csoportban több mint 80 gyerekkel foglalkoznak, a legkisebbek háromévesek, a legnagyobbak 12. osztályosok, ők mindannyian táncolnak a hétvégén. Felcsíki, Küküllő menti, mezőségi és sóvidéki táncokat mutatnak be, valamint népdalokat énekelnek. Ahogyan a korábbi években, most is igyekeznek minőségi oktatást nyújtani, és új tanítóik vannak, hetente kétszer Székelyudvarhelyről a Boros Béla és Hilda házaspár érkezik Gyergyószentmiklósra, hogy megtanítsa a néptáncokat a gyerekeknek. A hétvégén két előadást tartanak, mivel a helyek száma korlátozott, de ettől függetlenül szeretnék, ha minden érdeklődőnek lehetősége lenne megtekinteni az évadzáró műsort.

Szombaton 19 órától, vasárnap pedig 17 órától lesz megtekinthető az előadás a Művelődési Központ színháztermében.

A teljes értékű jegy ára 20 lej, gyerekeknek, nyugdíjasoknak 15 lej. Jegyet váltani a Művelődési Ház előcsarnokában található jegypénztárban lehet munkanapokon 15 és 19 óra között.

Nyári tánctábort szerveznek



A Hóvirág Néptáncegyüttesnél várják a jelentkezőket a nyári táborba, amelyet augusztus 2–8. között tartanak a gyergyószentmiklósi művelődési központban. Ezen nem csak azok vehetnek részt, akik már járnak táncolni, hanem olyanok is, akik a délelőtti és délutáni foglalkozás keretében ismerkednének meg a néptánccal az egy hét alatt. Szeptemberben továbbá a kezdő csoportokba is lehet majd jelentkezni.