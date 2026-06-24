Év végéig érvényben marad az alapélelmiszerek árréskorlátozása

2026. június 24., szerda

Kelemen Hunor: az állam intézményein keresztül nagyon gyakran semmibe veszi az állampolgárt

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint a bizalomhiány a romániai társadalom „legsúlyosabb deficitje”, a legnagyobb gond pedig az, hogy az állam intézményein keresztül nagyon gyakran semmibe veszi az állampolgárt.