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Év végéig érvényben marad az alapélelmiszerek árréskorlátozása

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

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Kihirdette szerdán Nicușor Dan államfő az alapélelmiszerek árréskorlátozását 2026. december 31-éig meghosszabbító jogszabályt.

Székelyhon

2026. június 24., 19:072026. június 24., 19:07

A törvény a kormány 2026/22-es sürgősségi rendeletét hagyja jóvá, amellyel meghosszabbították bizonyos alapélelmiszerek kereskedelmi árrésének korlátozását. Az intézkedés hatálya június 30-án járt volna le, de így év végéig érvényben marad – adta hírül az Agerpres.

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Az árréskorlátozás a következő termékekre vonatkozik:

  • 300–500 grammos fehér kenyér,

  • 1,5 százalék zsírtartalmú tehéntej (1 l),

  • tehéntejből készült telemea sajt,

  • tehéntejből készült, 3,5 százalék zsírtartalmú joghurt, legfeljebb 200 grammos kiszerelésben,

  • 000-s fehér búzaliszt (1 kg),

  • kukoricadara (1 kg),

  • M méretű tyúktojás,

  • napraforgóolaj (legtöbb 2 literes kiszerelésben),

  • friss csirkehús,

  • friss sertéshús,

  • friss zöldség,

  • friss gyümölcs,

  • fehér burgonya,

  • cukor (1 kg),

  • 12 százalék zsírtartalmú tejföl,

  • vaj (legtöbb 250 grammos kiszerelésben),

  • szilvaíz (legtöbb 350 grammos kiszerelésben).

Belföld Gazdaság
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