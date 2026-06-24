Év végéig érvényben marad az alapélelmiszerek árréskorlátozása

Fotó: Olti Angyalka
Kihirdette szerdán Nicușor Dan államfő az alapélelmiszerek árréskorlátozását 2026. december 31-éig meghosszabbító jogszabályt.
A törvény a kormány 2026/22-es sürgősségi rendeletét hagyja jóvá, amellyel meghosszabbították bizonyos alapélelmiszerek kereskedelmi árrésének korlátozását. Az intézkedés hatálya június 30-án járt volna le, de így év végéig érvényben marad – adta hírül az Agerpres.
Az árréskorlátozás a következő termékekre vonatkozik:
300–500 grammos fehér kenyér,
1,5 százalék zsírtartalmú tehéntej (1 l),
tehéntejből készült telemea sajt,
tehéntejből készült, 3,5 százalék zsírtartalmú joghurt, legfeljebb 200 grammos kiszerelésben,
000-s fehér búzaliszt (1 kg),
kukoricadara (1 kg),
M méretű tyúktojás,
napraforgóolaj (legtöbb 2 literes kiszerelésben),
friss csirkehús,
friss sertéshús,
friss zöldség,
friss gyümölcs,
fehér burgonya,
cukor (1 kg),
12 százalék zsírtartalmú tejföl,
vaj (legtöbb 250 grammos kiszerelésben),
szilvaíz (legtöbb 350 grammos kiszerelésben).
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