Európai kultúrák ízeibe kóstoltak bele Alfaluban

• Fotó: Tamás Gyopár

A tűzoltóság épülete melletti rész lakoma-térré változott, s még énekszó is felcsendült. Csoportokba verődve beszélgettek a vendégek és fogadóik, információkat is megosztva a receptek mellett. Például Türje csapata zalai specialitást kóstoltatott, köretként a sertéspörkölt mellé dödölét is készített, zalai sajátosságként, ott vaddisznó pörkölt mellé szolgálják fel. Felmelegített liszttel keverték össze a krumplit, majd kiszaggatták, pirították. Fadd halászlevet, lecsót készített, a magyarországi Szanyból érkező színjátszók a nagyközség nevét viselő tokányt keverték éppen, kihangsúlyozva, vörösbor is van benne, ám paprika nincs. A lengyelországi Krasnik csoportja káposztásételt rotyogtattott, a hajdúböszörményiek slambucot, amelynek alapanyagai, krumpli, tészta, szalonna, illetve csörögéhez hasonló sulyomtésztát is készítettek. Jókai babgulyást főzött a szlovákiai Magyarbél küldöttsége. Azért ez az étek neve, mert a szomszédos településről, Jókáról hozták a receptet, és sztrapacskát is készítettek, amibe csusza, juhtúró, szalonna jár.