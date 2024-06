És akkor kampány után jöjjön egy kis Azahriah

– Magunkhoz képest jól. A korábbi évek tapasztalataira, illetve más fesztiválok gyakorlatára alapozva 10–15 százalék körülire tehető azok száma, akik megfontoltan amellett döntenek, hogy előzetesen beszerzik a belépőjegyüket, bérletüket. A NyárON Szereda fesztivál idei kiadása kapcsán is ez a tendencia érvényesül.

Az elővételes jegyvásárlás ugyanis számos előnnyel jár a látogatók számára. Az egyik legfontosabb, hogy online a napijegyek olcsóbban vásárolhatók meg. Az eseményhez közeledve további „jegyár-fordulókra” kell számítani. Például a szombati napijegyet a helyszínen már csak 225 lejért lehet beszerezni. A megtakarítás mellett az is fontos érv az elővételes jegyvásárlás mellett, hogy elkerülhetővé válik a koncertek napján a bejutásnál a hosszú sorban állás. Itt hangsúlyoznám azt is, hogy az erkélyes kialakítású, külön mosdóval, bárral és büfével rendelkező VIP szektorba való belépést biztosító jegyek kizárólag online elérhetők.

– Nyilván az elővétel azért jó, mert a szervezők tudják, hogy mire számíthatnak.

– Pontosan. Számunkra, szervezők számára is az elővételes jegyvásárlás az előnyös, több okból is. Először is, pontosabban tudjuk tervezni a szükséges erőforrásokat, beleértve a személyzetet és a biztonsági intézkedéseket, ami javítja a rendezvény színvonalát és a látogatók élményét. Másodsorban csökkenti a helyszíni beléptetés során felmerülő logisztikai problémákat, ami gördülékenyebb és gyorsabb bejutást tesz lehetővé a résztvevők számára. Az élvezetesebb („lökdösődés-mentesen átveszem a karszalagom”) és gördülékenyebb („lesz időm venni egy sört, mielőtt a színpadhoz megyek”) fesztiválélmény érdekében mindenkit arra biztatunk, éljenek az előzetes jegyvásárlás lehetőségével.

– A jegyigénylések alapján honnan fognak a legtöbben érkezni?

– Köztudott már, hogy Azahriah idén Erdélyben csak egy fellépést vállalt. Ezért a rajongói Erdély minden szegletéből megragadják az alkalmat, hogy nálunk, Csíkszeredában találkozzanak kedvencükkel.