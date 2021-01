És akkor az erdélyi médiával, mondd, mi lesz?

Médiumokat alapított, újságíró iskolát, de szerepe volt abban is, hogy létrejöhetett a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete, ahol több évig vezető tisztséget is betöltött. Stanik István ma már Debrecenben él, a Partium Ház januárban indult intézményének vezetője. Erről is szó lesz, miként arról is, hogy miként tekint a 21. század megváltozott médiaviszonyaira, hogyan látja önmagát az elmúlt 30 esztendő viszonylatában, valamint arról is, hogy ki számít ma lakájmédiásnak, ha egyáltalán van ilyen. Szőke László kérdezett.