Érik a bükk- és tölgymakk az erdőkben, amely a medvék számára is fontos élelemforrás

2022. szeptember 18., vasárnap

Zuhogó esőben is sok szemetet gyűjtöttek

Hargita megyében idén 29 település csatlakozott a Let’s Do It, Romania! hulladékgyűjtési akcióhoz. Szombaton az esős időjárás ellenére is sokan megmozdultak, közel 2400-an szedték a szemetet.