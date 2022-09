Tánczos Barna Székelyudvarhelyen: újraosztják a települések között fel nem használt medvekilövési kvótákat

A hulladékgazdálkodással, az erősítéssel és a szennyvízhálózatok kiépítésével kapcsolatos pályázati lehetőségeket is indít a környezetvédelmi minisztérium – közölte Tánczos Barna tárcavezető a pénteki székelyudvarhelyi látogatása során. Ezenkívül arról is beszélt, hogy újraosztják a települések között a megelőzési céllal jóváhagyott, ám fel nem használt medvekilövési kvótákat.

Igazi, világszintű csúcstechnológiával találkozott most és a korábbiakban is az udvarhelyszéki gyárlátogatások során – jelentette ki Tánczos Barna. Mont mondta, jelen esetben az tetszett neki a legjobban, hogy újrahasznosítható cellulóz alapú kartonnal képesek helyettesíteni a műanyagot az ABC Impex Kft-nél.

– fogalmazott a miniszter.

Több program indul

A helyi vezetőkkel való találkozás során több, a környezetvédelmi tárca által létrehozott programról is fog beszélni Tánczos. Ezek közül az egyik legfontosabb a digitális szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítását támogató pályázatuk, amelyre 200 millió eurót különítettek el. Erre egyébként csak városok pályázhatnak, szeptember 15. óta. A cél egy olyan kártyás rendszer kialakítása, amellyel akár családokra is vissza lehet bontani a hulladéktermelést: így a szemételszállításért fizetendő díjat is személyre szabottan lehet meghatározni. Természetesen a hulladékbegyűjtés logisztikáját is nagymértékben elősegítené ez a megoldás, hiszen a hulladékszigetek állandó kapcsolatban vannak egy informatikai rendszerrel, amellyel egyebek mellett a telítettséget is lehet mérni. A lényeg, hogy minél több anyagot lehessen újrahasznosítani. Tánczos kiemelte, Székelyudvarhely is adott le pályázatot ebbe a programba, amihez gratulál a városvezetésnek.