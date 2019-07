Eredménytelen „béketárgyalás”: peres úton folytatják a határvita rendezését

Hargita megye keleti részén több községnek is van határvitája a szomszédos Bákó megyei településekkel • Fotó: Pinti Attila

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke sajtótájékoztatón számolt be kedden a Hargita és Bákó megyék prefektusai által összehívott vegyes bizottság gyűléséről, amelyen többek között az érintett települések vezetői, a két megye vezetősége, valamint az illetékes hatóságok (többek között a kataszteri hivatalok képviselői) vettek részt.

Borboly elmondta,

Hargita megye keleti részén több községnek is van határvitája a szomszédos Bákó megyei településekkel. Ide tartozik Csíkszentmárton is az úzvölgyi tanyavilággal,

ugyanakkor szintén érintettek a határvitákban Csíkpálfalva, Csíkszentgyörgy, valamint Szépvíz községek is. A megbeszélésen, amelynek legkiemelkedőbb témája Úzvölgy helyzete volt, a felek ismertették álláspontjaikat.

„Azzal érveltünk, hogy az 1968-ból származó 2-es számú törvényt alkalmazni kell Bákó megyének is, amely szerint Úzvölgye Csíkszentmártonhoz tartozik. Az érveinket nem fogadták el, arra kértek, hogy a törvény ellenére a kataszteri hivatal különböző térképe, dokumentuma alapján hagyjuk így a határt, ahogy most van. Ezt az álláspontjukat egyértelműen visszautasítottuk” – osztotta meg a tanácselnök. Egyébként a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal is megerősítette azt, hogy a 2-es számú törvényt be kell tartani. Borboly ugyanakkor azt is elmondta, hogy

a Hargita Megyei Kataszteri Hivatal képviselőjének hozzáállása gyengítette Hargita megye tárgyalói pozícióját.

Az igazságszolgáltatáshoz fordulnak

Mivel a felek nem tudtak kiegyezni,

az érintett prefektusi hivatal, ebben az esetben a Hargita megyei, közigazgatási pert indíthat az eredménytelen békéltetés után.

Borboly ezzel kapcsolatban közölte, jelezte számukra a prefektusi hivatal, hogy nem tartják magukat illetékesnek a perindításban, és amint erről hivatalosan is közölnek álláspontot, akkor az érintett, fentebb felsorolt négy Hargita megyei település fordulhat az igazságszolgáltatáshoz orvoslatért.

A megyei tanács be fog lépni ebbe a perbe, mert tudjuk, hogy az igazság mellettünk van, merthogy nincs más, csak a törvény útja

– szögezte le Borboly. Nagy erdőterületekről szólnak a határviták, Úzvölgye esetében 1968 előtt közel 100 ezer hektár erdőt „kanyarítottak át” Bákó megyéhez, jelenleg az erdővagyon egy részének a visszaszerzéséért folyik a harc.

Külügyminiszteri egyeztetés



Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden tárgyalásokat folytatott Teodor Melescanu román külügyminiszterrel az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) informális külügyminiszteri találkozójának alkalmával a szlovákiai Csorba-tó mellett. A magyar külügyminiszter román kollégája segítségét kérte abban, hogy az úzvölgyi katonai temetőről szóló szakértői egyeztetések folytatódjanak, és még júliusban kerüljön sor a két szakértői csapat helyszíni szemléjére a temetőben.