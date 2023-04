Erdővidéki unitáriusok Indiában

A Baróti Unitárius Egyházközség és a Beacon Unitárius Univerzalista Egyházközség (Summit, USA) tavaly ősszel ünnepelte a Kiss Alpár – mostanra már nyugalmazott – lelkipásztor által kezdeményezett és hosszú éveken át tartalommal feltöltött testvérkapcsolatuk harmincadik évfordulóját. Időközben, 2018-ban ebbe az együttműködésbe az indiai, Jowai-i Unitárius Egyházközség is bekapcsolódott, idén az erdővidékieknek sikerült őket felkeresniük.

Az utóbbi egy év folyamán online térben, zoom-meetingeken folytak a megbeszélések, idén március 8–19. között sikerült sor keríteni a személyes találkozóra Indiában. Négy egyesült államokbeli hittestvérük mellett Barótról László-Benczédi Zsófia baróti unitárius lelkész és férje, valamint Bardocz Andrea vett részt a látogatáson, utóbbi lapunkkal is megosztotta élményeiket, tapasztalataikat.

Ahol Andrea kapott szállást, a fürdőszobában volt ugyan angol WC és hozzá tartály is (más helyeken vederbe kellett vinni a vizet, és úgy leöblíteni használat után), viszont sem tusoló, sem fürdőkád. „Két csap volt a falon, egyik a meleg víznek, ami egy bojlerhez volt kötve, másik a hidegnek. Ezen két csap alá helyezve egy vederbe lehetett megfelelő arányú vizet elegyíteni a mosakodáshoz” – szemlélteti az ottani körülményeket riportalanyunk.

A nevezetességek közül, amiket meglátogattak, Andrea az élő, emeletes gyökérhidat emeli ki, amelynek bejárása során több mint 3500 lépcsőfokon kellett le-, majd felmászniuk. Ugyanitt egy lélegzetelállító természetes úszómedence is található. „Csónakáztunk a Dawki folyón, amely kristálytiszta vizéről nevezetes. A Mawsmai világított barlangot is meglátogattuk, amely tele volt egy régebbi kor lenyomataival, fosszíliákkal. Sohra csodálatos kilátást kínált az elképesztő hegyekre, nem hiába hívják kelet Skóciájának. Szintén itt, Cherapunji mellett található a 340 méter magas Nohkalikai-vízesés –

Az európai ember legelső meghatározó benyomása, amikor a monszunidőszak végén Indiába érkezik, a hihetetlen páratartalmú forróság, a megszokhatatlannak tűnő klíma. Amikor kilép a légkondicionált repülőtérről, egy csapásra leizzad – és belegondol, hogy a nyár a szubkontinensen ennél a 38-40 fokos hőségnél is forróbb.

A legszegényebb egyházközségekben is megvendégelték, ha csak egy teával is kínálták, de azt szívből készítették.

Különleges volt számukra a természetben járni-kelni, mivel mindenhol pálma- és banánfák, bambuszok kísérték, és a végtelen rizsföldek is szokatlanok egy székelyföldi utazó számára. A Kaziranga Nemzeti Park hasonlóképpen mély benyomást tett rájuk. „A dzsipes kirándulás során láthattunk indiai orrszarvút, vad vízi bivalyt, szarvast, majmot, vaddisznót, indiai marabut, ázsiai tátogatógólyát, keselyűt és még sok más kisebb-nagyobb állatfaj példányait” – meséli Andrea.

A kirándulás fő célja teljesült, hiszen megismerkedtek indiai partnereikkel, életkörülményeikkel, miközben elmélyítették barátságunkat amerikai hittestvéreikkel is.

És amikor rájuk gondol, mindig eszébe jut a tőlük tanult legfontosabb szó: khublei! Úgy is fordíthatnánk: Isten áldja!

Az indiai Jowaiban egy bizonyos Hajom Kissor Singh rakta le az unitárius közösség alapjait, aki a vallási tanokat könyvekből tanulta. Az első unitárius templomot 1889-ben építették, jelenleg mintegy 10–15 ezer unitárius él Indiában. Amint azt Ilkei Árpád vargyasi unitárius lelkész lapunknak elmagyarázta, az indiai unitáriusok inkább szabadelvűeknek tekinthetők, és a kereszténységnek is egy sajátos válfaját képviselik, ám bizonyos értelemben sokkal konzervatívabbak, mint például az angliai „hittestvéreik”, ahonnan a Dávid Ferenc-i tanok – sok-sok áttéten átesve és így jelentősen átalakulva – végül eljutottak hozzájuk. „De meg kell jegyeznünk, hogy szinte minden vallás és keresztény felekezet esetében vannak olyan csoportok, melyekre ha nem is vonatkozik a történelmi unitarizmus Erdélyben értelmezett jelentése, de hasonló hitelveket követnek, mint az említett indiaiak.” Az amerikai unitáriusok 1961-ben egyesültek az ateizmustól sem idegenkedő univerzalistákkal, megalakítva az Unitárius Univerzalista Szövetséget (1995-ben az Unitáriusok és Univerzalisták Nemzetközi Tanácsa is létrejött), és tulajdonképpen ők „fedezték fel újra” Hajom Kissor Singh követőit.