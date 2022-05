Erdőkert született a gyergyószentmiklósi kápolnáknál

Fenyőcsemeték ölelik körül négy sorban azt a kéthektáros területet, amely a Csobothegyen a Szent Anna-kápolnák közelében fekszik, és ezen belül egy lombhullatók és fenyők alkotta liget születéséhez is hozzájárultak az önkéntesek szombaton.

Kétkezi munkát végzők, szakemberek, akik megfelelően tudták irányítani a munkálatot, munkagépek, amik nagyban segítették a feladat elvégzését. Mások, akik nem tudtak személyesen jelen lenni, süteményt sütöttek és azt küldtek, vagy kenyeret, sört hoztak a kalákásoknak, de az ebédhez is mind adományokból került a hozzávaló” – összegezte Csibi Márti, a kápolnák környezetének megóvására született kezdeményezés elindítója.

A kaláka gyorsan haladt, hamar sikerült felállítani a drótkerítést a kéthektáros telek körül, és mellette is sikerült elültetni ebédidőig a közel hatezer facsemete legnagyobb részét. Estére pedig mindennel végezni tudott az 150–170 önkéntes, aki bekapcsolódott a munkába. A civilek mellett az önkormányzat mellékgazdaságának gépe és munkatársai is kivették a részüket az örmény egyház tulajdonában lévő területen az erdőkert telepítéséből.

Addig is lesz még munka itt bőven. A bekerített részt gondozni is kell, kaszálni a csemeték mellett a helyet, és erre várhatóan júniusban szerveznek újabb kalákát, de a Szent Anna-búcsú előtt is lesz még ilyen munka. Ősszel pedig újabb faültetés a terv.

A szombati kaláka kezdete előtt elhívták a helyszínre a szomszédos területek gazdáit is, hogy az esetleges későbbi vitáknak elejét vegyék, de itt sem merült fel senkinek kifogása az erdőkertültetés ellen. Ők is örültek a kezdeményezésnek, sőt a pásztorok is, akik ezután már nem legeltethetnek ezen a két hektáron.

„Úgy gondolom, első körben a közösségépítés volt a leglényegesebb, és az is fontos, hogy