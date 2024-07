Érdemes nyelveket tanulni – vallja Julien Chiappone-Lucchesi

az ország több városában van székhelyük, így például Marosvásárhelyen is.

Mindemellett a Francia Intézet csapata azért is felel, hogy különböző tudományterületeket összekössön, például az oktatásban, egyetemek között. „Látjuk a társadalmat is” – fogalmazott Chiappone-Lucchesi, aki szerint

Az igazgató a Székelyhonnak kihangsúlyozta, a Francia Intézet „nem csupán egy hely, ahol franciául, vagy a francia kultúráról tanulhatunk, hanem olyan kulturális intézményekért is felel, mint az Elvire Popescu bukaresti mozi, ami az ország első független filmszínháza”.

A rendszerváltás után kezdtek igazán terjeszkedni, ekkor három különböző városban is alapítottak kirendeltséget: Temesváron, Jászvásárban és Kolozsváron. A negyedik város, ahol ekkor még volt telephelye az Intézetnek, az természetesen Bukarest – tette fel a romániai térképre kérésünkre az intézetet Julien Chiappone-Lucchesi.

rengeteg együttműködést alakítanak ki az újságírás területén is, mert hisznek abban, hogy a független újságírás a demokrácia egyik alappillére.

Munkájukkal segítik a városok fejlődését, akár mozgósításról, akár városbéli projektekről legyen szó. Szívügyük a fiatalság, támogatják a fiatalok kötelezettségvállalását, éppen ezért a Francia Intézet rendelkezik egy úgymond ifjúsági bizottsággal is, akik a fiatalok hangján kívánnak szólni.

– emelte ki Chiappone-Lucchesi. Az intézetvezető elmondása szerint jelenleg nyolcvan ember dolgozik azon, hogy Franciaország és Románia minél több területen együttműködhessen, hogy segítse egymás munkáját.

A francia-román kapcsolatokról

Egy kis történelmi hátteret megengedve arról is beszélt, hogy Románia kiválasztotta magának Franciaországot példaképéül, így például a romániai törvénykezés is francia alapokon nyugszik, de még a román nyelvben is vissza-vissza köszön a francia hatás.