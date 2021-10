Érdemes lenne tovább kutatni a föld alatt Ditró múltját

• Fotó: Tarisznyás Márton Múzeum

1953-ban a ditrói Kőhídi-iskola mellett több sírt találtak, az egyikben talán egy nyílhegy is volt – legalábbis így jegyezte fel a gyergyószentmiklósi múzeum névadója, Tarisznyás Márton. Tulajdonképpen ez keltette fel a régészek érdeklődését – mondta el érdeklődésünkre Puskás-Kolozsvári Frederic muzeográfus.

Korábban Ditró belterületén nem folytak ilyen jellegű kutatások, a szakemberek pedig arra számítottak, hogy egy kis szerencsével akár 15–16. századi leletanyagot is találhatnak, hiszen a falu ebben az időszakban keletkezett, első írásos említése 1567-ből való, amikor 26 kapuval szerepelt a feljegyzésben.

Nehézséget jelentett, hogy Tarisznyás Márton nem írta le pontosan, hogy konkrétan hol is volt az ’50-es években megtalált sírok helye, így eléggé nagy területen kellett volna vizsgálódni. A Székely Nemzeti Múzeum régésze, Sztáncsuj Sándor által vezetett ásatás során a Kőhídi-iskola területét több szelvénnyel is kutatták, de 20. századinál régebbi leletek nem bukkantak elő (az egyetlen kivételt egy szórványként előkerült őskori szilex penge töredéke jelenti), így kizárható, hogy ott lett volna az egykori temetkezőhely.

Ezután továbbra is a közelben, de a Martonka-pataktól délre folytatódtak, ahol már az 1700-as évek második felében rajzolt térképeken is megjelenik az a csatorna, amellyel a Martonka és a Ditró patakokat összekötötték. Itt már számos, a 18. századra jellemző cserepet és kályhacsempe töredéket is találtak, valamint egy kisebb épület kötőanyag nélküli kövekből kirakott oldalfalával is találkoztak, de nem állapíthatták meg, hogy pontosan mi ez az építmény, mert az ásatási szelvényt abba az irányba nem lehetett tovább bővíteni.