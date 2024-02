Érdemes feljegyezni: április 23-28. között tartják a Szent György Napokat

Bár még sok minden nem végleges az idei, 31. sepsiszentgyörgyi városnapok programnaptárában, annyi biztos, hogy a rendezvénysorozatot április 23-28. között tartják, és azt is lehet már tudni, hogy a közkedvelt és bevált programok műsoron maradnak. Lesz azonban néhány jelentősebb változás is: a Székely Nemzeti Múzeum ismét rendezvényhelyszínként fog működni, a vásárosok a főtértől a dohánygyárig népesítik be a Kós Károly utcát és a hétvégén a főszínpadon a Csík zenekar Karácsony Jánossal, az LGT zenekar gitárosával együtt lép fel.