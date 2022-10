Erdélyi ízeket népszerűsít a gyimesi gasztrofesztivál

Az erdélyi ízeket és gasztronómiai szokásokat népszerűsítik, ugyanakkor számos szakmai előadást is tartanak – ismert román és magyar séfek bevonásával – a hétvégi, háromnapos Taste of Transylvania fesztiválon. Az eseménnyel – amelynek a borospataki skanzen ad otthont – a szervezők el szeretnék érni, hogy a helyiek büszkék legyenek az ősi gasztronómiai tudásukra és a jellegzetes ételekre.

A Taste of Transylvania megszervezésének alapgondolata már év elején megfogalmazódott, hiszen a szervezők azt érezték, hogy teret kell biztosítani a román, az erdélyi és a magyarországi séfeknek, illetve vendéglátósoknak a szakmai beszélgetésekre, tapasztalatcserére – fejtette ki lapunknak Trucza Adorján ötletgazda. Mint mondta, ehhez társult azon vágyuk, hogy az éttermeken kívül lehetőséget teremtsenek a helyi receptek, alapanyagok, termelők és gasztronómiai eljárások szélesebb körű népszerűsítésére. Nagy vonalakban erről is szól a Páva KulinarIQum Egyesület és a főtámogató Pro Economica Alapítvány által elképzelt, péntektől vasárnapig tartó rendezvénysorozat, amit a Gyimesekben, a borospataki skanzenben tartanak.

Természetesen meg is lehet kóstolni, illetve vásárolni majd a séfek által összeállított ételeket, ugyanakkor az elkészítés folyamatába is betekintést nyerhetnek az érdeklődők. Kis kóstoló adagok lesznek, nem az a cél, hogy egy ételtől jól lakjunk. Inkább a többféle íz bemutatásával szeretnénk élményt nyújtani a jelenlévőknek – mondta Trucza.

Az eseménynek talán az a legfontosabb mondandója, hogy legyünk büszkék a saját, itthoni értékeinkre, mint ahogy ez más országokban is van. Azok a legfinomabb ételek, amelyeket a háziasszonyok a saját kertjükben megtermő zöldségekből és gyümölcsökből, ugyanakkor a saját háziállataik húsából készítenek. Ha nem is tudjuk, de mi is ugyanazt tesszük az ételek összeállítása során, mint a világ legkomolyabb éttermei. Annyi a különbség, hogy ők tudatosan teszik ezt, és el is mondják magukról