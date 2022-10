Erdélyi alapanyagok, hagyományos ízek Borospatakán

Medvezsíros kenyér, báránypacalból készült tárkonyos leves, csángó töltöttkáposzta, túróspuliszka, körtés pizza, bárányhúsos hariraleves – ez csak néhány étel a gazdag bor- és pálinkakínálat mellett, amelyet meg lehetett kóstolni pénteken az első alkalommal megrendezett Taste of Transylvania gasztrofesztiválon a gyimesi Borospatakán. Mindemellett szakmai előadások, bemutatók is tarkították a programot, ráadásul ismert séfekkel találkozhattak az érdeklődők. Az esemény vasárnapig tart.

Medvezsíros kenyér, báránypacalból készült tárkonyos leves, csángó töltöttkáposzta, túróspuliszka, körtés pizza, bárányhúsos hariraleves – ez csak néhány étel a gazdag bor- és pálinkakínálat mellett, amelyet meg lehetett kóstolni pénteken az első alkalommal megrendezett Taste of Transylvania gasztrofesztiválon a gyimesi Borospatakán. Mindemellett szakmai előadások, bemutatók is tarkították a programot, ráadásul ismert séfekkel találkozhattak az érdeklődők. Az esemény vasárnapig tart.

Számos erdélyi ételt megkóstolhat az, aki részt vesz a pénteken megnyílt Taste of Transylvania, helyi ízeket népszerűsítő rendezvényen a borospataki Gyimesi Skanzenben.

Fenyvesek lepte magas hegyek között vezet az út a Gyimesekben lévő Borospatakára, ahol egy igazán különleges helyszínen, a Gyimesi Skanzenben szervezte meg a Páva KulinarIQum Egyesület, valamint főtámogatójuk a Pro Economica Alapítvány az első Taste of Transylvania gasztrofesztivált. A szálláshelyként szolgáló régi házak, hegyoldalba vájt pincék, a vízimalom, az előadóteremmé alakított csűr megalapozta az esemény hangulatát: az épületek között lévő tereken rendezkedhettek be az Erdélyből, Magyarországról és román vidékekről érkező séfek.

Volt szerencsénk megtekinteni az Év ifjú séftehetsége díjas Pallag Dávid munkásságát is, aki Mautner Zsófi és Jókuti András kérdéseinek kereszttüzében mutatta be, hogy miként készít töltöttpaprikát.

Az étel különlegessége egyebek mellett az volt az Erdélyben megszokottakhoz képest, hogy nem levesként, hanem szafttal tálalta, ugyanakkor bárányhúst használt a töltelékhez. Természetesen az ő főztjének megkóstolására is volt lehetőség.

A leves alapanyagairól a séf mentoráltja, Pénzes Ákos mesélt nekünk. Mint mondta, noha hagyományosan marhahúsból készül a leves, az erdélyi ízekről szóló fesztivál miatt ettől eltekintettek, és egy helyi termelőtől vásárolt bárányfarkat használtak fel. Ezt lepirították, majd zellert, sárgarépát adagoltak. Fő alkotóelemnek számított ugyanakkor a csicseriborsó is. A kész ételt dukkah fűszerkeverékkel, snidlinggel, felaprított új hagymával, petrezselyemzölddel kaporral megszórva tálalták.

A főzéshez használt hagyományos agyagfazék azért is érdekes volt, mert a formájának köszönhetően – ha csak egyik oldalát érte a tűz –

Erről egyébként maga a gyártó, a szőlőskislaki Légli Attila is beszélt lapunknak A szakember régen az asszonyáról formázta meg a fazekat, vagyis a feneke kicsi, a hasa nagy, akárcsak a szája – fogalmazott.

A hidegségi nőszövetség sátránál is érdemes volt elidőzni, hiszen hagyományos csángó ételeket kínáltak. Meg lehetett ízlelni a sült pityókát, a kályhán pirított túrós puliszkát, de a sajátos töltöttkáposztájukat is. Ungurán Krisztina mesélte, hogy utóbbi

A kóstolók mellett vásárolni is lehetett a különböző ételekből, borokból, pálinkákból, kávékülönlegességekből és rágcsálnivalókból, ehhez azonban először a szervezők által technikai okok miatt bevezetett fizetőeszközre, azaz piculára kellett átváltani a pénzünket. Természetesen helyi termelők is jelen voltak az erdélyi ízek fesztiválján, így volt például sajtokkal kapcsolatos bemutató is.