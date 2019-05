Erdély ezeréves kapcsolata a Szentszékkel

• Fotó: 123RF

Az erdélyi püspökséget 1009-ben alapította Szent István király Gyulafehérvár központtal. A történelem során előfordult az is, hogy betöltetlen maradt a püspöki szék. Főegyházmegyei rangra csak 1991-ben emelték az erdélyi püspökséget.

A római katolikus egyháznak óriási szerepe volt Erdély társadalmi alakulásában, főleg a középkorban. Az első hivatalos dokumentumok is, amelyek fennmaradtak, azok az egyházi okmányok, melyek a Szentszékkel való kapcsolatunkkal vannak összefüggésben

– mondta Marton József. A teológus, egyháztörténész a 12. századig visszamenőleg több olyan pápát is felsorolt, aki kiállt az erdélyi püspökség mellett. Megemlítette mások mellett III. Incét, a középkor legtekintélyesebb pápáját, aki több alkalommal is a gyulafehérvári püspöknek adott igazat joghatósági vitákban. Ugyanakkor kitért a pápák búcsúengedélyezéseire is, amelyeket a 13–15. század közötti időkben azoknak adtak, akik hozzájárultak a templomépítésekhez.

A csíksomlyói búcsút a 15. században, a Hunyadiak idején engedélyezte IV. Jenő pápa, aki 1444-ben körlevélben buzdította a híveket arra, hogy segítsenek a ferences rendnek a templomépítésben, és cserébe búcsút nyerhettek, ha szentgyónáshoz és áldozáshoz járulnak.

Marton József Erdély és a római Szentszék viszonya kapcsán kitért arra is, hogy

a török betörések idején, a 15. század végén és a 16. század elején a római pápák mindegyike jelentős összeggel járult hozzá a védő vitézek zsoldjának fedezéséhez.

A fejedelemségek idején, János Zsigmond uralma alatt közel álltak ahhoz, hogy megszakadjon a kapcsolat a Szentszékkel, de végül megerősödött, főként Báthory Zsigmond uralkodása idején, aki közvetlen levelezőtársa volt a pápáknak. Marton József a 20. századi erdélyi püspökökről is szót ejtett, akiknek nagyon jó kapcsolatuk volt a római pápákkal. Példaként Majláth Gusztáv Károly püspököt emelte ki, aki közvetlen kapcsolatban állt XIII. Leó pápával és X. Szent Pius pápával is.