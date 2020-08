Erdei utakat és középületet újítanak fel Gyergyóújfaluban és környékén

Több fontos, a településhez tartozó erdei út feljavításán dolgozik a gyergyóújfalvi önkormányzat; ugyanakkor a tervek szerint egy éven belül megújul az egykori községháza is.

Gyergyóújfalu környékén több fontosabb erdei utat is felújítanak • Fotó: Hegyi Zsuzsanna

1,5 millió eurós beruházás részeként javítanak fel több fontosabb erdei utat Gyergyóújfalu környékén, illetve egyet Balánbánya területén.

Az újfalvi bánya mellett húzódó, nyolc kilométeres útszakaszt, a legendás Ördög-tóig vezető Bogáros néven ismert, Libánt és Karcfalvát összekötő, turisztikai szempontból is nagy jelentőséggel bíró utat, illetve a Sikaszó és Balánbánya területén lévő erdei utakat javítjuk fel a vidékfejlesztési minisztérium száz százalékos finanszírozású programjából

– ismertette Egyed József, Gyergyóújfalu polgármestere. A munkálatokat tavaly ősszel kezdték el. Ennek részeként mindenhol megszélesítették az utakat, majd a ballaszt réteget tört kővel fedik és így alakítják ki a makadám utat. Az eddigi munka menetét több tényező is befolyásolta, de a kivitelezést egy éven belül meg szeretnék valósítani.

Az Ördög tó felé vezető úton szeptember eleje és vége közötti időszakra korlátozta a munkavégzést a Natura2000 engedélye, az ezen a részen előforduló sárgahasú unka (béka) miatt, ugyanakkor a tavaszi esős időjárás sem kedvezett

– ismertette az elöljáró, hozzátéve, hogy „a balánbányai részen a széldöntés akadályozza a munkát. Itt 14 hektárnyi erdő fái borítják az úttestet a téli széldöntés következtében, és mivel az erdészet nem tudta még értékesíteni a fát, ezért a kitermelés is akadozik. Az erdei utak feljavítását a vidékfejlesztési minisztérium támogatja, a munkálat kivitelezője a székelyudvarhelyi Viaduct Kft. – hangzott el.

Felújítják a régi községházát



A napokban elkezdődik az 1820-as évek elején épült, egykori községháza felújítása is Újfaluban. A Böjte Csaba ferences atya által vezetett Szent Ferenc Alapítvány keretében működő gyerekfoglalkoztató központnak és a helyi idősek csoportjának alakítanak ki az épületben egy-egy helyiséget; az emeleti részen képzőművészeti galériát rendeznek be. Az Európai Unió által finanszírozott, 160 ezer euró értékű beruházás az eszközök, berendezések megvásárlását is tartalmazza.