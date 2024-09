Enni mindenki szeret, de kevesen tudják, hogy „kincsesbányában” élünk mi itt, Erdélyben

A helyi ízek élményét, a hazai gasztronómia értékeit próbálják „elhelyezni” a világtérképen azzal a kiadvánnyal, amelyet csütörtökön mutattak be az ötletgazdák Marosvásárhelyen. A Modern gastro néven megjelent nyomtatvánnyal azokhoz szólnak, akik kíváncsiak a termelőkre, ahonnan az ételek alapanyagai erednek, a szolgáltatókra, akik révén hozzájutunk az ételhez, de a helyi turizmus is helyet kap benne. A Visit Maros Egyesület által is támogatott projekt hirdeti, legyünk büszkék a saját gasztrokultúránkra.