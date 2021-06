Enni akkor is kell, ha sok dolgunk van – gyors, praktikus receptek a Főnix Konyhától

Gyakran siet az ember, esetleg fáradt, ilyenkor pedig nincs kedve és ideje hosszasan dolgozni a konyhában, ám az egészséges táplálkozás ilyenkor is nélkülözhetetlen. Ezért is döntött úgy Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa, hogy ezúttal két egyszerűen és gyorsan elkészíthető étel receptjét mutatja be olvasóinknak. Alapanyagként szárnyas-, illetve borjúhúst választott.

Meleg étel rekordsebességgel: a legnagyobb hőségben, időszűkében is készíthetünk finom, laktató ebédet • Fotó: Fülöp Attila

„Nem mindig van időnk, energiánk hosszasan bíbelődni a konyhában egy-egy különlegesebb étel elkészítése érdekében, ám egészségünk szempontjából ilyenkor is elengedhetetlen a meleg étel fogyasztása” – magyarázta Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa. Rámutatott,

ha sietünk, akkor sem kell lemondanunk a finom, egészségesebb ételekről, csupán egyszerűbb módját kell választanunk az alapanyagok elkészítésének.

Az alábbi ötletek egyébként akkor is hasznosak lehetnek, ha a jó időt kihasználva kirándulni megyünk. „Én magam sem bonyolítom az életem, ha vakációzni megyek. Ha nem is megyek étterembe, akkor is az egyszerűségre törekedve, igyekszem egészséges ételt tenni a gyerekeim asztalára” – magyarázta a szakember.

Saláta és bélszín

Könnyed, egészséges ételt készíthetünk borjúbélszínből is – így Karácsony. Mint mondta, egy nagyjából hetven dekagrammos húst válasszunk, amelyet be is pácolhatunk fehérborssal 2–3 nappal az elkészítése előtt, hiszen így még finomabb lesz, de ha nem készültünk előre, akkor akár a sütés előtt közvetlenül is használhatjuk az említett fűszert.

A borjúbélszínt nem muszáj előre pácolni, hiszen puha húsról van szó, ám a sütés mindenképp gyorsabban megy, ha előtte 2–3 nappal megszórjuk borssal és visszahelyezzük a hűtőbe

– közölte a szakember. A serpenyőben forrósítsunk fel olívaolajat, és ebben kérgesítsük le a vesepecsenyét, vagyis két-két percig pirítsuk minden oldalát. Ezután keverjünk össze dijoni mustárt némi ketchuppal és mézzel, majd ezzel kenjük be a húst, és újból süssük minden oldalát 2–2 percig.