EMSZ: az RMDSZ-nek megvan a kellő többsége, hogy elfogadja a hitelfelvételt

Szakvélemény és megfelelő tájékoztatás nélkül került a gyergyószentmiklósi képviselő-testületi tagok elé három alkalommal is a húszmillió lejes hitel kérdése, és ezt így nem tudták támogatni – mutat rá az EMSZ. Ugyanakkor elutasítják a polgármester vádjait, hogy miattuk kellene leállniuk a beruházásoknak.

Szakmai véleményezés hiányában, amelyet az RMDSZ tanácsosai is szóvá tettek, az EMSZ frakciója nem tudja támogatni a javaslatot.

Felvetette, ha a polgármester betartotta volna a választási ígéretét a beruházások felgyorsításáról, vagy legalább elkezdte, illetve időben folytatta volna azokat a projekteket, amelyeket az előző városvezetés hátrahagyott, akkor lehet, hogy nem is volna szükség erre a hitelre. Vagy ha igen, akkor jóval kisebb kölcsönhöz kellene folyamodni, hiszen

Talán az RMDSZ-frakció egy része számára is gyanús és elfogadhatatlan a polgármester úr javaslata” – olvasható az EMSZ közleményében.

Tusa megjegyezte még, korábban elfogadott a testület egy 15 millió lejes kölcsön felvételét előirányzó határozatot, ami most is érvényben van; az ötmillió lejes különbséget pedig politikai lobbi révén be lehetne hozni más forrásokból.

Az EMSZ emlékezteti az RMDSZ-es polgármestert, hogy a jelenleg veszélyeztetett beruházások jó részét nem ő szervezte vagy pályázta meg, hanem még az őt megelőző EMSZ-es adminisztráció, amelynek „a hátrahagyott munkáját sikerült elherdálnia a jelenlegi városvezetésnek az elmúlt két és fél évben. Amennyiben Csergő Tibor alkalmas lenne ellátni a polgármesteri feladatokat, nem tartana itt jelenleg város” – írják.

A közleményben még rámutatnak, hogy az RMDSZ-frakció több tagja is elfordult a polgármestertől. „Kellőképp figyelmeztető jel arra, hogy átadhatná a stafétát a következőnek, aki talán tisztában lesz azzal, hogy a beruházások után áfát kell fizetni” – olvasható a közleményben.

