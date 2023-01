Hitelfelvétel nélkül szinte semmire nem lesz pénz Gyergyószentmiklóson

Voltak aggodalmak, miszerint ebből még lehetnek komoly jogi bonyodalmak. El is hangzott a kérdés:

A 20 millió lejes hitel felvételére mindenképpen szükség van, és ha kap is a város, akkor is meg kell gondolni, hogy egyes projekteket (például a városközpont felújítását) meg kell-e most valósítani.