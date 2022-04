Tanácsülés: emelkedett a szemétdíj Székelyudvarhelyen

elvárják, hogy ütemterv készüljön a projektek megvalósításáról, ugyanakkor vészforgatókönyvek készítését is kérik, azon esetekre, ha lesznek fejlesztések, amelyeket nem tudnak megvalósítani.

Szó volt arról is, hogy a törvény által kötelezett módon növelni kell a jövő évre vonatkozó adókat és illetékeket az inflációs rátával, ami ez esetben 5,1 százalék. Ezt is elfogadta a képviselők többsége. Ezenkívül a város korábban bemutatott gazdaságfejlesztési stratégiáját is megszavazták, kisebb módosításokkal.