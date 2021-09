Elvitte a medve a juhot, a pásztor utána lesett, a vadállat rátámadt, a kutyák elkergették a medvét

Képünk illusztráció • Fotó: Csiszér Attila

A juhász beszámolója szerint már többször is látta a szóban forgó medvét a jószágok legeltetése közben, csütörtök délután azonban a vad rátámadt az egyik juhra, a pásztor pedig amikor utána lesett, hogy merre is viszi a juhot, a medve visszafordult, és rátámadt – tájékoztatta portálunkat Jakab Attila, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület elnöke. Azt is megtudtuk, hogy a fiatalember a juhászkutyái közbelépésének köszönhetően szabadult ki a vadállat karmai közül, ezt követően a medve megfutamodott, majd a pásztor segítséget kért. Szemmel láthatóan súlyos sérülésekkel szállították kórházba – tudtuk meg.