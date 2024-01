Elvesztették a pert, fizetnie kell a Hargita megyei tanácsnak

Az említett építkezés 2015 és 2018 között szünetelt, mivel több per is zajlott miatta egy korondi lakos és a megyei tanács között. A kivitelezéssel megbízott cég viszont ezalatt

ugyanez a döntés született azzal a kéréssel kapcsolatban is, hogy az ügyben alkotmánybírósági kifogást nyújtsanak be. Egyúttal a végrehajtás felfüggesztésére vonatkozó kérést is elutasította az ítélőtábla, amely 29 500 lejes perköltséget is megállapított a panaszos terhére.

Az első fokú ítélet ellen fellebbezésre van lehetőség a kiközlést követően, míg az alkotmánybírósági kifogásra vonatkozóan rövid határidővel volt erre mód, a megyei önkormányzat ezt meg is tette. Amennyiben az ítélet jogerőre emelkedik, több mint 4 millió lejt kell fizetnie Hargita Megye Tanácsának.