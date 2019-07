Elutasították a korondi polgármester által felsorakoztatott bizonyítékokat

Elutasította a táblabíróság a korondi polgármester perújrafelvételi kérelmét a mintegy százezer eurós bírság ügyében, amit a Községháza felirat állítólagos el nem távolítása miatt szabtak ki rá. Noha a kerámiabetűket időben levették a polgármesteri hivatal homlokzatáról, a bíróságon azt állítják, hogy még most is ott van a megnevezés. Az RMDSZ udvarhelyszéki, valamint az MPP országos szervezete egyaránt borúlátó az ügyben, és ezért politikai nézettől független közösségi összefogást szorgalmaznak.

Az ítélőtábla kifogásolta, hogy még most is olvasható a magyar felirat a korondi hivatal homlokzatán • Fotó: Barabás Ákos

Hiába sorakoztatott fel a marosvásárhelyi táblabíróságon tanúkat és a médiában megjelent fotókat, videofelvételeket – amelyek a Községháza felirat eltávolítását igazolják –, az ítélőtábla elutasította Katona Mihály perújrafelvételi kérelmét a rá kiszabott közel százezer eurós bírság ügyében – fejtette ki egy hétfői sajtótájékoztatón a korondi elöljáró. Mint mondta, kérelme a legfelsőbb bíróságra került, de ennél többet ő sem tud. Azt azonban ismételten kijelentette,

nem tudja kifizetni a hatalmas bírságot, amennyiben erre kötelezni fogják.

Persze azt is megerősítette, hogy ő idejében eleget tett a magyarellenességéről híres Dan Tanasă bloggerrel folytatott per ítéletének, ezért is érzi igazságtalannak a döntést.

Legutóbb a táblabíróságon például azt hozták fel, hogy még most is olvasható az általuk helytelennek vélt magyar megnevezés. Katona rámutatott,

a kerámiabetűket leszedték az ítéletnek megfelelően, ám az azok által takart részt nem sütötte a nap, így valami körvonalak csakugyan láthatók, de az már nem ennek az ügynek a tárgya,

és nem is az ő hibája. „Ha a legfelső bíróságon elfogadják az általunk benyújtott bizonyítékokat, és a tanúkat is meghallgatják, akkor bízom benne, hogy győzni fog az igazság. Ha egyből nem is törlik el a bírságot, akkor legalább alapfoktól kezdődően tárgyalják újra az ügyet” – hangoztatta a polgármester, aki

úgy érzi, a rá kiszabott bírsággal az egész magyarságot akarják megfélemlíteni a szimbólumhasználatok miatt.

Hozzátette, köszöni azt a rengeteg támogatást, amit a kollégáitól, illetve a lakóktól kapott, hiszen ez adott neki erőt a munkája folytatásához.