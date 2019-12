Elutasította medveügyben a Zetelaki Területtulajdonosi Társulás keresetét a táblabíróság

Megalapozatlanságra hivatkozva utasította el a Marosvásárhelyi Táblabíróság a társulás keresetét – egyelőre ennyit tud az ítéletről Benke József, a Zetelaki Területtulajdonosi Társulás elnöke, ugyanis az indoklást és az ítélet hivatalos kiközlését még nem kapta kézhez.

Feltételezése szerint azért ítélhette megalapozatlannak a minisztérium ellen indított keresetüket a táblabíróság, mert nem talált elég erős összefüggést a felperes és a medvék által okozott károk között, azaz nem találta bizonyítottnak azt, hogy a társulást kár érte

– számolt be gyanújáról Benke József.

Felháborodott a táblabíróság döntésén, mert meglátása szerint procedurális okok miatt utasították el keresetüket, „leválasztva az embert az egyesületről”, hiszen a tagok közül többnek is elpusztította a tehenét a medve, de mint azt Benke József elmondta, „idáig nem jutottak el a perben”. Pedig

szerinte a minisztériumban történt hivatali mulasztások következménye az is, hogy engedték annyira elszabadulni a helyzetet, hogy idén már nyolc ember esett a medvék áldozatául.

Időközben a képviselőház ugyan megszavazta a vadászati törvény módosítását, így – amint a jogszabály érvénybe lép – előrelépés várható a medveproblémák ügyében, de a Zetelaki Területtulajdonosi Társulás ennek ellenére nem hagyja annyiban a táblabíróság döntését.

Elkötelezettek az igazuk mellett, ezért fellebbezni fognak, amint kézhez kapják az ítélet hivatalos kiközlését és az indoklást.

„Ha hiszel valamiben, akkor tegyél érte” – indokolta szándékukat Benke József. A társulásnak a hivatalos postai küldemény kézhezvételétől számítva tizenöt nap áll majd rendelkezésére, hogy benyújtsa fellebbezését.

Mint arról már beszámoltunk , a Zetelaki Területtulajdonosi Társulás 44 udvarhelyszéki közbirtokosságot – beleértve a sóvidékieket is – képviselve indított pert a Környezetvédelmi Minisztérium ellen. Két követelésük volt. Egyrészt az, hogy a szaktárca tartsa be a 2018-ból származó 148-as törvényt, amely kimondja, hogy évente kell jóváhagyni beavatkozási kvótát a nagyragadozókra. A másik követelésük az volt, hogy a minisztérium tartsa be saját rendeletét, a medvepopulációra vonatkozó akciótervet, amelyet tavaly hagytak jóvá, megjelent a Hivatalos Közlönyben, és érvénybe is lépett. Ebben szerepel az, hogy ahol sok medvét számláltak és sok volt a kár, ott adjanak kilövési kvótákat vadgazdákra leosztva.