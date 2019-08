Medveproblémák: beperelte a környezetvédelmi minisztériumot a Zetelaki Területtulajdonosi Társulás

Új csapásra terelte a medveproblémák megoldásának ügyét a 44 udvarhelyszéki közbirtokosságot tömörítő Zetelaki Területtulajdonosi Társulás: beperelték a környezetvédelmi minisztériumot a vadgazdálkodási szabályozások alkalmazásának elmulasztása miatt. A módszer iránt már más megyékből is érdeklődnek a társulásnál.

Bő fél hónap múlva, szeptember 20-án kerül sor az első érdembeli tárgyalásra a Marosvásárhelyi Táblabíróságon azt követően, hogy a legfelsőbb bíróság a per fővárosból történő áthelyezéséről döntött. Mint azt Benke József, a Zetelaki Területtulajdonosi Társulás elnöke és egyben a Zeteleka és Társai Vadásztársaság igazgatója elmondta, 44 udvarhelyszéki közbirtokosságot – beleértve a sóvidékieket is – képviselnek ebben az ügyben, és

azért indítottak pert a környezetvédelmi tárca ellen, mert 2016 óta már 22 petíciót küldtek a minisztériumnak a medveproblémák ügyében, de még válaszra sem méltatták beadványaikat.

Mit követelnek a vadászok?

„Két dolgot követelünk. Az első az, hogy tartsák be a 2018-ból származó 148-as törvényt, amely kimondja, hogy évente kell jóváhagyni beavatkozási kvótát a nagyragadozókra. A második az, hogy a minisztérium tartsa be saját rendeletét, a medvepopulációra vonatkozó akciótervet, amelyet tavaly hagytak jóvá, megjelent a Hivatalos Közlönyben, és érvénybe is lépett. Ebben szerepel az, hogy ahol sok medvét számláltak és sok volt a kár, ott adjanak kilövési kvótákat vadgazdákra leosztva.

Ez a legfontosabb, hogy legyen újra kilövési kvóta, mint 2016 előtt

– tájékoztatott követeléseikről Benke József. Elmondta, az országban egyedül ők indítottak pert a környezetvédelmi tárca ellen, de azóta már más megyékből, például Szebenből is érdeklődtek a „minta” iránt a társulásnál.

Bíznak az igazukban

A jogvita megnyerésének esélyeire vonatkozó kérdésünkre határozottan kijelentette, nekik van igazuk, hiszen érvényben lévő szabályozások alkalmazását mulasztja el a minisztérium, de

a per még így is hosszú procedúra lesz, két-három évig is eltarthat.

Egy gyorsabb megoldás az lesz, ha sikerül elérniük, hogy a szaktárca jövő évben újra jóváhagyjon egy éves kilövési keretet, mint ahogyan volt 2016 előtt. Múlt hónapban ugyan meghatározott egy 140 egyed ártalmatlanítására vonatkozó országos beavatkozási kvótát a minisztérium, de ez csak a veszélyes medvék esetében alkalmazható, tehát nem oldja meg a medveállománnyal kapcsolatos problémákat, azok csak akkor rendeződnének, ha minden évben jóváhagynák a kilövési kereteket – magyarázta a szakember.

Benke József kérdésünkre azt is közölte,

azért nem a vadásztársaság indított pert a minisztérium ellen, mert a probléma annál sokrétűbb, a sajtóhírekből is jól látható, hogy mindenkit érint, és az egyszerű embertől a polgármesterekig mindenki fel van háborodva a medvék által egyre gyakrabban okozott károk miatt.

Ráadásul – fűzte hozzá – a vadkárokra vonatkozó kártérítés-igénylés is nagyon bürokratikus folyamat, normális esetben is legalább tizenkétféle dokumentumot kell beszereznie a károsultnak, de egy medve által elhurcolt juh esetében, amelynek így nyilván a fülszáma is odalesz, még nehezebben kaphat kártérítést a gazda. Benke József szerint

a károsultak megunták a hosszas procedúrát, ezért már csak ötödük jelenti be a vadkárokat,

így a nyilvántartásban sokkal kevesebb kár szerepel, mint amennyi a valóságban történik.