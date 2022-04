Eltérő a hozzáállás az apás szüléshez a székelyföldi kórházakban

A járványügyi korlátozások feloldása lehetővé tette, hogy ismét a világjárvány előtti feltételek mellett legyen biztosítva a lehetőség az apás – vagy egy másik kísérő jelenlétében történő – szülésre. Egyes székelyföldi városokban működik is a kezdeményezés, de olyanok is vannak, ahol nem.

A koronavírus-járvány miatt több alkalommal is szünetelt az elmúlt években az apás – vagy egy másik kísérő jelenlétében történő – szülés, illetve olyan is volt, amikor csak szigorúbb feltételek mellett valósulhatott meg, jelenleg azonban már nincs akadálya annak, hogy a hozzátartozó támaszt nyújtson az édesanyának a szülőszobán. Ennek ellenére

minden olyan apa, aki bent szeretne lenni, és elvégez egy felkészítőt a MaMo egyesületnél, amiről igazolást is fel tud mutatni, illetve a kezelőorvos is beleegyezik, bent lehet a szülőszobán.

Előfordulhat, hogy a két apás szülőszoba közül mindegyik foglalt, ilyenkor azonban nem valósulhat meg az apás szülés. A védőfelszerelés viselése kötelező, de nem szükséges hónapokkal előtte jelezni a kórház felé, hogy a kísérő is bent szeretne lenni a szülésnél.

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban nem kötelező az előzetes bejelentés vagy bármilyen felkészítőn való részvétel, elég, ha az apa vagy más kísérő a szülés előtt jelzi, hogy ő is bent szeretne lenni a szülőszobán – tudtuk meg Hompoth György szülész-nőgyógyász főorvostól, a szülészet–nőgyógyászat osztály osztályvezetőjétől. Mint részletezte,

nagyon ritka, hogy három olyan szülés történjen egyidőben, amelyeken az apa is bent szeretne lenni, de ha mégis megtörténik, akkor annak kell kint várakoznia, akinek párjánál legkésőbb indult be a szülés.

Fontos megemlíteni továbbá azt is, hogy a szülés nem mindig olyan, amire sokan számítanak, főként az első gyereknél lehetnek meglepetések. Ezért

Ha úgy érzi, hogy nem bírja, kimehet, pihenhet, később akár vissza is térhet, vagy ha úgy szeretné, már csak a gyermek születése után, az aranyórában megy vissza a babához és az anyukához. A szülésfelkészítő tanfolyamok ilyen szempontból hasznosak lehetnek, felkészítik az apukákat arra, hogy mire számíthatnak, de a csíkszeredai kórházban nem kötelező az elvégzésük.

Számos előnye van az apás szülésnek, vannak nők, akik kifejezetten ragaszkodnak ahhoz, hogy a párjuk is jelen legyen, mert teljesen más élményt nyújt, ha együtt élik meg. A kapcsolatot is megerősítheti, és a szülő nő számára segítséget, támaszt jelenthet a társ, hiszen a szülés egy nehéz és fájdalmas folyamat

Ahol nem működik

Marosvásárhely a járvány előtt sem az apás szüléseiről volt híres, a járvány kezdetén Szabó Béla orvosprofesszor, a marosvásárhelyi kórház szülészet-nőgyógyászati osztályának vezetője egy online videokonferencián kijelentette, hogy „felejtsék el a családok az apás szülést ebben az időszakban, mert nem lehet bejárni, csomagot beküldeni is kockázatos, hiszen azon is megtapadhat a vírus, de még a kórház boltja is bezárt saját kezdeményezésükből kifolyólag”.