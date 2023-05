Eltávolították az egyik csíkszeredai kazánház két kéményét

A tartókábelek elvágása és a tartócsavarok eltávolítását követően a daru biztonságosan emelte le a kéményeket, amiket a kazánházzal szomszédos zöldövezeten a munkások darabokra vágtak, majd teherautókkal elszállítottak.

Hirdetés

Mint megtudtuk, a most leszerelt kémények helyére a későbbiekben újak kerülnek, ugyanakkor a kazánház Decemberi Forradalom és a Szív utcák találkozásánál levő kéményeit is leszerelik egy későbbi időpontban, ez azonban várhatóan útlezárással is fog járni.