Első alkalommal lesz Hargita Megyei Tűzoltó Találkozó

Első alkalommal szervezik meg a Hargita Megyei Tűzoltó Találkozót a csíkszentsimoni Csíki Sör Manufaktúra udvarán szeptember 16-án, szombaton. Az eseményre várják a tűzoltóbarátokat is, hiszen minél szélesebb körben szeretnék megismertetni a tűzoltók munkáját, mindennapjait, emellett képzéseken is részt vehetnek az érdeklődők.

A szakmai műhelymunkák mellett a látogatók képzéseken is részt vehetnek az elsősegélynyújtástól a kisebb, háztartási tűzoltásig, valamint a különböző oltó- és légzőkészülékek szakszerű használatával is megismerkedhetnek. Az előadások mellett a junior tűzoltók eskütételére is sor kerül, este pedig koncerttel készülnek a szervezők.

Várják a családosokat is, hiszen a gyerekeknek is készülnek előadásokkal és foglalkozásokkal. Az esti órákban fellép a Road Of Life együttes, a Slágerebbje, valamint a Transylvanium, az esemény pedig retróbulival ér véget.

A Hargita Megyei Tűzoltó Találkozó szombaton kora reggel kezdődik a Csíki Sör Manufaktúra udvarán, részletes program ide kattintva olvasható.