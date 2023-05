Előkészítőbe iratkozás: nem csökken a gyermeklétszám, de gondot jelent a lakcímes trükközés

Zajlanak a beiratkozások az előkészítő osztályokba, és bár a törvény jól szabályozza, hogy ki hova írathatja gyermekét, vannak kiskapuk, amelyeket a szülők egy része ki is használ. Maros megyében 101 előkészítő osztályba várják a gyermekek beíratását, ez a szám a tavalyival azonos.

Maros megyében a tavalyihoz hasonló számú, azaz százegy előkészítő osztály szerepel a beiskolázási tervben, de hogy végül mennyi indul el, csak ezután fog kiderülni, hogy pontosan hány osztálynyi gyereket iratnak be szüleik a tanintézetekbe.

megyeszerte 1835 magyar anyanyelvű, előkészítő osztályos korú gyereket tartanak nyilván, de csak a beiratkozások lezárulása után derül ki, hogy kik azok, akiket valóban be is íratnak az iskolába.

Vannak, akik halasztanak egy évet, még óvodában tartják gyermeküket, de olyanok is, akik annak ellenére, hogy gyerekük még nem töltötte be a hatodik életévét, előkészítő osztályba íratják, továbbá arról is szólni kell, hogy