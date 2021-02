Előbb csak bezsákolták a szemetet, hogy ne legyen csúnya, aztán úgy alakult, hogy el is viszik

A városban maradt a szemét

A Sylevy szemétszolgáltató által felhalmozott adósság miatt hétfőn és kedden nem mehettek be a kukásautóik a kerelőszentpáli telepre, így nem is gyűjtötték össze a háztartási és utcai hulladékot Marosvásárhelyről. A kérdés rendezése érdekében kedden két találkozó is volt.