Előadás a kirakatban

• Fotó: László Ildikó

Szerdán és csütörtökön is folytatódik a kirakatszínház Székelyudvarhelyen, az utcán pedig mindenkinek lesz lehetősége bekapcsolódni a rövid előadásokba: nem kell jegy és védettségi igazolvány sem.

„Ami a színházat illeti... amikor be van zárva, akkor a mi dolgunk, hogy megtaláljuk a módozatot arra, hogy »kiszökjünk« a színház teréből. Egy színház, amikor be van zárva, olyan mint egy börtön minden színházi alkotó számára. Van bátorságunk kijönni és megtalálni önmagunk?” – fogalmazott Vladimir Anton rendező azzal kapcsolatban, hogy miért is jött létre Székelyudvarhelyen a kirakatszínház.