Elmaradt üdülési jegyek: ismét a bírósághoz fordul a Sanitas

Újabb pert indít az egészségügyben dolgozók Hargita megyei szakszervezete a székelyudvarhelyi kórház alkalmazottainak egy része nevében: ezúttal azok érdekében perelnek majd az elmaradt üdülési jegyekért, akik korábban nem írták alá a per megindításához szükséges felhatalmazást.

A Sanitas számára kedvező táblabírósági ítélet kihirdetése után azonban elégedetlenséget szült az alkalmazottak egy kisebb része körében az, hogy ők nem kaphatják meg az illetményt, ugyanis korábban nem írták alá a per megindításhoz szükséges Sanitas-felhatalmazást. A szakszervezet Hargita megyei vezetősége ezzel kapcsolatban megbeszélést tartott nemrég a székelyudvarhelyi kórházban és

Az egészségügyben dolgozók szakszervezetének a tiltakozására kibővítette az egészségügyi minisztérium az üdülési jegyekre jogosultak körét. Az üdülési jegyek helyzete kedvezően alakul a székelyudvarhelyi kórház dolgozói számára is.

Amint arról már cikkeztünk , a Székelyudvarhelyi Városi Kórház alkalmazottainak a zöme, mintegy 850-en – a Sanitas szakszervezet által lefolytatott bírósági per eredményeként – megkapják visszamenőleg a 2018–2020-as időszakra, azaz három évre az üdülési jegyek ellenértékét (öt évre felosztott részletekben), ugyanis akkor nem kaptak ilyen vouchereket, noha járt volna.

arról döntöttek, hogy újabb pert indítanak a kórház ellen, ugyanis csak így kaphatják meg az üdülési jegyek ellenértékét azok, akik korábban nem írták alá a per megindításához szükséges felhatalmazást.

Amint arról Nyulas Emma, a Sanitas szakszervezet Hargita megyei vezetője a Székelyhont tájékoztatta, mintegy 150-en lehetnek azok, akiknek a nevében újabb pert indítanak majd, a pontos számuk azért nem ismert még, mert az aláírásgyűjtés csak a napokban kezdődött el. Az érintett alkalmazottak közt vannak szakszervezeti tagok, szimpatizánsok és olyanok is, akik egyik csoportba sem tartoznak. Mint mondta, ők korábban nem írták alá a felhatalmazást, mert az hitték, ha a többség aláírja, ők is megkapják majd a jegyek ellenértékét.

A korábbi perek óta azonban a vonatkozó törvény is változott, illetve korábban sem volt kötelező egy kórház vezetősége számára, hogy peres úton megszerzett jogokat olyanok számára is biztosítson, akik nem szerepeltek a felperesek között, azaz nem támogatták aláírásukkal a per megindítását – magyarázta Nyulas Emma. Hozzáfűzte ugyanakkor, hogy